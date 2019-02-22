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情輕累犯加重其刑違憲 法務部著手修法

2019-02-22 19:59中央社 台北22日電

司法院大法官今做出第775號解釋，認定犯罪情輕累犯一律加重其刑違憲。法務部次長陳明堂受訪指出，會依照大法官第775號解釋意旨著手修法，交由刑法主責的檢察司同仁辦理。

司法院秘書長呂太郎指出，大法官今天做出第775號解釋，刑法第47條第1項規定「受徒刑執行完畢，5年之內再犯有期刑徒之罪者為累犯，加重本刑1/2」，大法官認定沒有違憲，但累犯犯罪情輕者（適用刑法第59條）原可減輕其刑，卻仍加重最低本刑的個案，明顯過苛侵害人身自由，違反憲法罪刑相當及比例原則，宣告違憲。

呂太郎說，法務部從今天解釋公布起2年內，依第775號解釋意旨修法。在修法前，為避免發生罪刑不相當的情形，法官就個案應依解釋意旨，裁量是否加重最低本刑。

此外，受刑人被判刑定讞入獄後，又被發現符合累犯規定，遭檢察官發現聲請加重刑度部分，也就是刑法第48條前段規定：「裁判確定後，發覺為累犯者，依前條之規定更定其刑。」呂太郎說，這部分違反憲法一事不再理原則，認定違憲。法條自今起失效，換句話說，未來判決定讞後，如果被發覺累犯，不可以再進行「追殺」。

陳明堂受訪指出，修法期間為2年，已將剛剛公布的大法官第775號解釋相關資料，交由主責的檢察司同仁，同仁將著手就刑法47條第1項規定內容進行研究修法；至於刑法48條更定其刑部分，因今起失效，檢察官若發現判刑定讞的累犯，將不會向法院提出聲請進行「追殺」。

大法官司法院檢察官
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