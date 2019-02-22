被起訴貪汙的土庫國中校長 滿腹委屈喊冤

2019-02-22 19:41 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



土庫國中校長涉嫌貪汙被收押，使校園蒙上陰影。記者蔡維斌／翻攝 分享 facebook

雲林地檢署偵辦雲林縣土庫國中學生校外教學採購標案，楊姓前校長、總務主任、輔導室主任及資訊室組長等4人涉嫌透露標案規格給特定旅行社並申報不實人數詐財未遂，今天被依貪汙、洩密、偽造文書等罪起訴。

土庫國中楊前校長被指控從106年4月至107年4月間，辦理童軍露營、技藝教育、農業參訪等採購案，涉嫌上網公告前，將校外教學人數、地點，提前洩露給旅行社業務員，讓該旅行社取得競標優勢而得標，被指涉洩密罪。

楊前校長又被指控107年3月辦理技藝教育採購案，明知實際參加的師生僅37人費用13萬8750元，竟浮報40人費用15萬元，由資訊室製作不實申報資料，因無法應會計部門核要求提出40人保單，才東窗事發，詐財未遂，被依貪汙罪起訴。

楊前校長今天下午受訪時極力喊冤，他指出，申報費用仍在會計憑據核對程序當中，他既沒看到公文也未核章，更沒指使或授意，也從來沒有任何錢落入他口袋，檢方所指控的全是在會計部門的審核程序中的事，後來廠商也補足發票和保單完成程序，當時他人已在押中，何來貪汙。

至於洩密他則強調，所謂洩密是要在招標前洩露審查委員名單才算，檢方指控的人數和地點，在標案本來就要公告，何來洩密之有，對被起訴他滿腹冤屈。