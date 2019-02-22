累犯加重罰違憲 基層法官說話了：很棒！

2019-02-22 18:28 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



司法院大法官會議今天作成釋字775號解釋，認為累犯不分情節加重處罰違憲，刑庭法官大多表示「很棒！」有法官說，對被告如何量刑，是法官審判的裁量權，刑法47條累犯規定讓法官量刑時面對一些前科累累的被告，查前科表查到頭昏眼花。

北部一名法官說，決定要對被告判多少刑度時，由於有累犯規定，會請書記官調閱被告的前科表，他曾經審理一名有多項前科的酒駕犯，書記官調出被告的前科表時，「用A4的紙足足列印了十幾張」，他則要一項一項檢視被告在什麼時候、被判過什麼樣的刑。

他說，法官公務用電腦裡制式的前科紀錄表檔案，整理得並不好，不是按照時序去鍵入紀錄的，有時顯示的是一個被告不同罪名的各別刑度，有些則是顯示數罪訂出的執行刑刑度，要去比對、檢查，還要加加減減，「很煩。」

有女法官說，「5年以內故意再犯」的5年是根據什麼而來？一個人之前竊盜後來酒駕，2個罪名的關聯性到底是什麼？她當法官10年，常常思考這個問題，從來沒有答案，「法律已經訂好了，就那樣判」，至於為何不會有別的想法，她說「不那樣判就違法。」