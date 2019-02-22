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電費暴增4倍變1萬6 查電表才知是這項電器故障

累犯加重罰違憲 基層法官說話了：很棒！

2019-02-22 18:28聯合報 記者王聖藜╱即時報導

司法院大法官會議今天作成釋字775號解釋，認為累犯不分情節加重處罰違憲，刑庭法官大多表示「很棒！」有法官說，對被告如何量刑，是法官審判的裁量權，刑法47條累犯規定讓法官量刑時面對一些前科累累的被告，查前科表查到頭昏眼花。

北部一名法官說，決定要對被告判多少刑度時，由於有累犯規定，會請書記官調閱被告的前科表，他曾經審理一名有多項前科的酒駕犯，書記官調出被告的前科表時，「用A4的紙足足列印了十幾張」，他則要一項一項檢視被告在什麼時候、被判過什麼樣的刑。

他說，法官公務用電腦裡制式的前科紀錄表檔案，整理得並不好，不是按照時序去鍵入紀錄的，有時顯示的是一個被告不同罪名的各別刑度，有些則是顯示數罪訂出的執行刑刑度，要去比對、檢查，還要加加減減，「很煩。」

有女法官說，「5年以內故意再犯」的5年是根據什麼而來？一個人之前竊盜後來酒駕，2個罪名的關聯性到底是什麼？她當法官10年，常常思考這個問題，從來沒有答案，「法律已經訂好了，就那樣判」，至於為何不會有別的想法，她說「不那樣判就違法。」

另名資深法官說，前科表是判決前的考量依據，可以看出當事人的素行是否良好，不過，量刑還有犯後態度、身家背景以及加害人與被害人修復關係等等，審酌資料很多，累犯最多加重二分之一刑度的法律規定，「蠻多餘的。」

大法官會議今天作成釋字775號解釋，認為累犯不分情節加重處罰違憲，刑庭法官大多表...
大法官會議今天作成釋字775號解釋，認為累犯不分情節加重處罰違憲，刑庭法官大多表示「很棒」，圖為台北地院。記者王聖藜／攝影
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