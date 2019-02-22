公車撞死女文大生路口 交通局會勘將改號誌運作

2019-02-22 17:08 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



北市陽明山格致路愛富二街口19日下午約4時50分發生一起公車轉彎撞死行人的車禍，北市交通局今天下午會同警方等相關單位會勘事故路口，雖認定與司機疏忽較有關，但也決定將路口號誌從閃燈改為紅黃綠燈正常運作，同時將評估行人號誌綠燈未來提早開啟，避免轉彎車較難注意過馬路行人。

20歲文化大學二年級張姓女學生，19日下午在校區附近格致路愛富二街口走斑馬線過馬路時，被從愛富二街駛出右轉的紅5路線公車撞上，遭捲入右前車輪後重傷，送醫不治；如今事故路口人行道上還有人放鮮花束，上頭卡片還寫著「親愛的學妹，在天堂當個快樂的天使，照亮每個愛妳的人，不痛了，一路好走」。

交通局今天會勘格致路愛富二街口，路口號誌常態為閃燈狀態，警方分析事故主因為公車起步轉彎時，司機沒注意到右側也有行人也走上斑馬線過馬路才發生；除公車司機要加強注意行人外，警方也建議，路口只有當行人按下行人號誌按鈕後才會改為紅黃綠三色運作，未來可在上下午尖峰改為三色運作，維持路口秩序，另外愛富二街也可考慮畫設標線型人行道。

對此，交通管制工程處則說，過去已有調整斑馬線位置接近路口，讓路口車輛較容易注意到行人，號誌即日起可改為早上7時到晚上10時為三色運作，因為大學很多選修課，白天任何時段都可能有學生在路口行走；至於標線型人行道過去曾評估畫設，但因路幅過窄、路邊電信箱等障礙多，加上商家住戶反對而作罷，後續仍有待評估。

交通局交安科長彭志文則建議除路口號誌改三色運作外，行人號誌也應評估配合提早變綠燈，讓行人可提早在車輛都靜止時先走上斑馬線，讓轉彎車輛更容易注意到行人；交工處則說將會評估行人提早開綠燈的秒數，另外，號誌三色運作也會和菁山路口號誌連鎖，避免影響格致路順暢度。