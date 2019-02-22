週刊爆國安大變動內容 調查局：與事實不符

2019-02-22 17:07 中央社 台北22日電



針對週刊報導總統蔡英文下令，調查局辦案轉槍頭，今年績效評比比重首度讓國安績效超越犯罪辦案績效；調查局今天表示，內容與事實不符，特予澄清。

壹週刊網站20日以「蔡英文下令，調查局辦案轉槍頭」為題，報導指稱為了穩固政權，政府在1月於國安政策上做了重大調整，調查局在績效評分比重上一反往年慣例，讓國安績效比重首度超越重大犯罪辦案績效。

調查局今天發布新聞稿指出，外勤調查處站業務績效考核要點規定，每年都會依政府施政重點及調查局階段任務需求，並兼顧「國家安全」及「犯罪防制」兩大業務職掌原則，研提調整工作考核比重，並適切修正考核要點相關規定。

新聞稿指出，以最近3年為例，民國106年度，調查局「國家安全工作」項目績效考核及工作比重，高於「犯罪防制工作」項目；107年度時，則調整為「犯罪防制工作」項目高於「國家安全工作」項目。

調查局表示，今年在工作比重分配調整仍以兼顧為原則，且考量兩大業務職掌的各單項工作，彼此相互牽連，必須做整體規劃，才能發揮相輔相成功效，而將兩個項目考核比重作調整，實非孰輕孰重，更無週刊報導「蔡英文下令，調查局辦案轉槍頭」情事。

此外，針對週刊報導另提及調查局與廉政署內鬥，調查局也澄清，雙方互動頻繁、成效良好，合力偵辦肅貪案件達400多件，雙方未來在保防工作上將更加緊密搭配，共同防禦境外敵對勢力對台灣滲透、竊密等安全威脅，內鬥一說與事實顯然不符。