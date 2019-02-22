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影／男子頭戴全黑鐵面罩持盾牌開山刀尋仇 判刑5年半

2019-02-22 16:55聯合報 記者王長鼎╱即時報導

新北市31歲潘姓男子去年8月頭戴僅露出雙眼的黑製全鐵面罩，手持盾牌及開山刀，大搖大擺走在新北市三重區街頭攻擊43歲張姓男子，警方獲報趕抵，雙方在街頭對峙，警方以優勢警力，並噴辣椒水才順利壓制潘男。新北地院今天依殺人未遂罪判處潘男5年6個月徒刑，可上訴。

判決指出，新北市三重警方去年8月16日接獲報案，三重區重新路四段有民眾糾紛，員警到場驚見潘姓男子頭戴僅露出雙眼的黑製全鐵面罩，手持盾牌及開山刀，與莊姓男子扭打在地。

員警大聲喝止潘男放下開水刀及盾牌，但潘男不聽從員警勸告，還持刀、盾與警方對待，警方最後以優勢警力，並噴辣椒水，最後才合力壓制潘男並上銬。

檢警調查，潘男當時到三重友人家借住，15日與附近住戶吵架，回家後卻越想越不甘心，喝下大量毒咖啡包而引發被害妄想，16日頭戴鐵製面罩，手持開山刀與盾牌，錯認正出門要上班的張姓男子是前一晚與他吵架的住戶，持開山刀揮向張男頭部而當場濺血。

潘男出庭辯稱，僅拿刀恐嚇張男，並非要殺人，但合議庭認為張男頭部傷勢頗深，屬人身要害，開山刀非常鋒利，潘男也不否認正在尋找仇家，新北地院今天依殺人未遂罪判處潘男5年6個月徒刑，仍可上訴。

新北市潘姓男子去年8月頭戴僅露出雙眼的黑製全鐵面罩，手持盾牌及開山刀，大搖大擺走...
新北市潘姓男子去年8月頭戴僅露出雙眼的黑製全鐵面罩，手持盾牌及開山刀，大搖大擺走在三重區街頭，涉嫌追砍無辜路人，並持開山刀與盾牌與警方對峙，新北院今天依殺人未遂罪判刑5年6個月。圖／報系資料照
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新北市潘姓男子去年8月頭戴僅露出雙眼的黑製全鐵面罩，手持盾牌及開山刀，大搖大擺走...
新北市潘姓男子去年8月頭戴僅露出雙眼的黑製全鐵面罩，手持盾牌及開山刀，大搖大擺走在三重區街頭，涉嫌追砍無辜路人，並持開山刀與盾牌與警方對峙，新北院今天依殺人未遂罪判刑5年6個月。圖／報系資料照
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新北市潘姓男子去年8月頭戴僅露出雙眼的黑製全鐵面罩，手持盾牌及開山刀，大搖大擺走在三重區街頭，涉嫌追砍無辜路人，並持開山刀與盾牌與警方對峙，新北院今天依殺人未遂罪判刑5年6個月。圖／報系資料照
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新北市潘姓男子去年8月頭戴僅露出雙眼的黑製全鐵面罩，手持盾牌及開山刀，大搖大擺走在三重區街頭，涉嫌追砍無辜路人，並持開山刀與盾牌與警方對峙，新北院今天依殺人未遂罪判刑5年6個月。圖／報系資料照
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