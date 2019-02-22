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釋字775號保障人權 大法官：累犯不分情節一律加重違憲！

2019-02-22 16:37聯合報 記者王宏舜╱即時報導

司法院秘書長呂太郎說明釋字775號解釋。記者王宏舜／攝影
司法院秘書長呂太郎說明釋字775號解釋。記者王宏舜／攝影
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刑法規定累犯應加重其刑，有4名法官和5名受刑人認為有違憲之虞，聲請釋憲大法官今針對累犯加重本刑及更定其刑案作出釋字第775號解釋出爐，認定「累犯不分情節一律加重本刑至二分之一」原則上不違憲，但不論情節一律加重就違反比例原則，則違憲。

司法院秘書長呂太郎舉例，原本一些情可憫恕、情輕法重之罪，法官依規定得加重部分違憲。

刑法47條地1項規定「受徒刑之執行完畢，或一部之執行而赦免後，五年以內故意再犯有期徒刑以上之罪者，為累犯，加重本刑至二分之一。」；第48條規定，判決確定後發覺為累犯，依法更定其刑。聲請釋憲理由認為，不分前後案類型、情節輕重一慮加重本刑，不僅違反憲法一行為不二罰、比例和罪責原則，也違一事不再理原則。

為此，大法官上月召開說明會，請聲請人、關係機關和學者陳述意見。法務部次長蔡碧仲當時表示，貿然宣告違憲會引起軒然大波，並提醒「司法要接地氣」；質疑違憲者則認為，出現問題的應該是獄政制度和處遇計畫。也有學者反映，實務上法官對累犯加重刑度有限，竊盜累犯平均只加重9天。

聲請法官吳志強表示，「做錯一件事情，不應被責備兩次」。另名法官陳德池也舉例，曾有被告因妨害自由判刑4月，後因販毒判刑4年6月定讞，後案漏未認定累犯，檢方聲請更正；但前後案毫無關連性，依法加重刑度不合理。

大法官認為，累犯加重本刑部分，不生違反憲法一行為不二罰原則的問題，但不分情節一律加重最低本刑，對人身自由侵害過苛，不符合憲法罪刑相當原則，牴觸憲法第23條比例原則。相關機關應自解釋公布日起2年內修法。

而刑法第48條規定，與憲法一事不再理原則有違，即日起失效，刑事訴訟法第477條第1項規定「依刑法第四十八條應更定其刑者，或依刑法第五十三條及第五十四條應依刑法第五十一條第五款至第七款之規定，定其應執行之刑者，由該案犯罪事實最後判決之法院之檢察官，聲請該法院裁定之。」應即併同失效。

大法官釋憲刑事訴訟
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