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順藥入主生控有內幕？小股東告發章亞若胞弟的2個兒子

2019-02-22 14:42聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

上櫃公司順藥公司（6535）上月決議，將分階段參與生控基因疫苗私募，取得流通在外股數1447萬股。但消息曝光後遭被小股東懷疑認購生技公司私募案過程中恐有不法情事，涉坑殺小股東、掏空公司。有小股東委由杰論法律事務所，今上午赴台北地檢署按鈴告發順藥董事林榮錦等4人，涉違反證券交易法非常規交易、特殊背信罪。

主持律師謝憲杰指出，順藥公司前曾發佈重訊以每股新台幣（下同）2元，總金額不超過1億6078萬6880元的價格，認購生控公司私募案。但另一方面，順藥公司卻以3倍高的價格，也就是每股5.89元購買生控公司的最大法人股東及法人董事英屬維京群島商Stemgen Biotech Holding Limited持有的老股。

在第1次私募認購與購買老股後，順藥將取得生控23.79％股權。有小股東質疑，2筆交易的約定價格相差近3倍，顯然恐有坑殺小股東權益、掏空公司等不法情事。

因此，今赴北檢對生控公司法人董事所指派的代表人被告章修綱、章修績、李貴輝，以及順藥公司董事暨總經理林榮錦，分別提出違反證券交易法第171條第1項第2款非常規交易、第3款特殊背信罪嫌告訴。

章修綱、章修績兩兄弟的父親章澣若，是章孝嚴母親章亞若的胞弟。林榮錦投資創立事業體逾30家，曾被外界喻為生技業的艾科卡（Lido Anthony Iacocca）。

生技掏空疫苗
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