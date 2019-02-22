子未成年擔心大陸妻再嫁 將土地借名登記在姊名下

2019-02-22 13:47 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



林男在過世前，擔心所娶的大陸妻姚女會改嫁，將兩筆土地借名登記在姊姊「小玉」名下，約定兒子「阿甫」成年後再移轉登記，未料「阿甫」成年後，「小玉」拒絕移轉，經「阿甫」請求所有權移轉登記，相關證人證稱「小玉」在神智清醒下簽署不動產信託契約，法官判決「小玉」將土地移轉登記給「阿甫」。 圖／本報資料照 分享 facebook 林男在過世前，擔心所娶的大陸妻姚女會改嫁，將兩筆土地借名登記在姊姊「小玉」名下，約定兒子「阿甫」成年後再移轉登記，未料「阿甫」成年後，「小玉」拒絕移轉，經「阿甫」請求所有權移轉登記，相關證人證稱「小玉」在神智清醒下簽署不動產信託契約，法官判決「小玉」將土地移轉登記給「阿甫」。

判決書指出，林男的父親生有8女1男，由林男繼承遺產，而林男娶大陸姚姓女子為妻，育有一子「阿甫」，為保障兒子在經濟上有依靠，因而與姊姊「小玉」約定，民國95年間將他所繼承位於台中市龍井區忠和段的兩筆土地，供名登記在「小玉」名下，約定等兒子成年後，再由「小玉」移轉登記給兒子。

林男於民國97年間過世，姚女為避免與「小玉」間的約定口說無憑，遂於98年3月1日與「小玉」簽訂不動產信託契約，而「小玉」當時當時因病在醫院進行手術後，在意識清醒下簽署契約。

未料，「阿甫」成年後，「小玉」拒絕依約辦理所有權移轉登記，因而「阿甫」向法院提起請求所有權移轉登記，「小玉」辯稱當時她在醫院治療，意識模糊，未同意提供印鑑證明以辦理預告登記。

林姓土地代書證稱，林男過世後，其他姊姊擔心土地若直接登記在「阿甫」名下，因他未成年，可能遭媽媽變賣，所以才簽訂契約，約定「阿甫」成年後，「小玉」應無條件辦理過戶給「阿甫」。

林代書又說，契約是他擬的，簽約地點是在醫院後面的「阿美」住處，在場的人有姚女、「阿麗」、「阿美」、「小玉」等多人，契約是他帶來的，當時是「小玉」親自簽名、捺印、意識清楚。

法官以相關證人證稱「小玉」簽約時意識清楚，且「阿甫、已成年， 依照雙方契約規定，判決「小玉」將位於龍井區忠和段的兩筆土地所有權移轉給「阿甫」。