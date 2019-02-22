男大生兩度對女同學襲胸 辯稱碰到手臂不是胸部

2019-02-22 13:45 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



高某國立科技大學女大生遭男同學接連兩次襲胸，女同學怒提告。示意圖／ingimage 分享 facebook 高雄某國立科技大學周姓男學生愛慕同校女同學，去年3月竟先後在校門口、教室內，以手肘襲擊女同學胸部，女同學不想再忍受，先向校方申訴性騷擾並提告，周到案後稱碰到手臂，不是胸部，是不小心的。校方調查，認定周性騷擾成立，雄檢今將周姓男大生依違反性騷擾起訴。

起訴指出，周姓男子與女同學兩人是同校學生，但在不同校區，周是楠梓校區學生，每周三會下午會到旗津校區上通識課程，去年3月7日下午5點，周在旗津校區見到女同學在門口時，竟趁女同學不注意時，以手肘碰撞女同學的胸部。

女同學當場錯愕，但並未追究，目擊許姓同學證稱，當天與周一起在旗津校區上「文化創意與生活美學」課程，當時周是從校門口突然回頭往校內走，並碰到被害人上半身，感覺周男像在惡作劇。

未料一周後，周竟故伎重施，在教室內向外走出時，刻意靠近女同學，並突然用手肘碰撞她的胸部，女同學非常氣憤，向學校教官申訴周男性騷擾，並向警方報案提告。

周到案後辯稱，他跟女同學沒有過節，7日那天他是因網路選課已截止，才會大老遠從楠梓校區跑到旗津校區找老師加簽，當天確實在校門口碰到女同學胸部，但是不小心的；14日也有跟女同學擦撞，但是撞到手臂。

檢警調查學校監視器畫面與學校課表發現，周在網路選修課程截止期限是3月10日，並非他所稱7日，認為周說謊，且除監視畫面外，還有其他同學及教官指證周的犯行，檢方將周依違反性騷擾防治法起訴周。