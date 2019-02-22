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桃園敬鵬大火案起訴6人 救災指揮人員查無過失

2019-02-22 13:27中央社 桃園22日電

桃園市敬鵬大火造成6消防員殉職、2外籍移工喪命。圖／報系資料照
桃園市敬鵬大火造成6消防員殉職、2外籍移工喪命。圖／報系資料照
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去年4月28日桃園市平鎮區敬鵬公司工廠大火造成8死悲劇，桃園地檢署今天偵結，依業務過失致死罪嫌起訴敬鵬公司董事長黃維金等6人，至於負責救災的消防指揮人員則不起訴。

桃園市平鎮區敬鵬工廠去年4月28日晚間發生大火，猛烈火勢造成桃園市政府消防局埔心分隊游曜陽、平鎮分隊李翰霖、林尉熙、山峰分隊余佳昇、林伯庭、游博瑜等6位消防人員及2名移工不幸罹難的悲劇。

桃園地方檢察署發布新聞稿表示，檢方經過多次火場勘驗，並委由內政部消防署、桃園市政府消防局實施鑑定，確認敬鵬大火的起火點，位於平鎮3廠5樓的隧道式預烤箱上方風管。

至於起火原因，檢方表示，是因為印刷電路版製程中會在烤箱內加熱，過程中產生油墨碎屑等異物會被循環系統吸入加熱器內，成為燃燒顆粒，再排入上方的熱排風管內，因顆粒已著火，在風管內接觸到管壁堆積的液態易燃揮發性有機化合物後，開始出焰燃燒，並沿著風管竄燒到工廠其他各區域。

檢方表示，火勢沿著風管竄燒至頂樓後，又沿外牆的易燃材質風管，再向下延燒到1樓，導致當時在4、5樓佈署水線的消防人員不及撤出而殉職。而火勢又透過平鎮2、3廠間的連通區域延燒至平鎮2廠，致使當時在2廠4樓宿舍的2位外籍移工也不及撤出被燒死。

檢方說，追究原因，是敬鵬公司91年間在平鎮2廠旁興建3廠時，擔任工廠幹部的黃維金、陳湘生、吳錫昭、江支萬等人，應注意外牆掛置風管應使用不易燃材料，卻使用PP易燃材質的風管。另外，2個廠房中間的防火間隔因增建違章建築，並以通道連通使防火間隔失效，4人該負起責任。

檢方也指出，平鎮3廠隧道式烤箱上方的熱排風管應定期清潔，避免風管內的易燃揮發性有機化合物在管壁內冷凝堆積，但負責的廖祥文及陳俊傑，卻未依規定進行定期清潔保養及更換，因此同樣需要負起責任。

檢方表示，今天就刑事責任部分調查偵結，因犯罪事證明確，依涉犯刑法失火罪及業務過失致死等罪嫌，將敬鵬公司董事長黃維金、工務部經理江支萬、環工課長廖祥文、工程師陳俊傑，以及91年任職於敬鵬公司的廠務副總經理陳湘生、平鎮廠長吳錫昭等6人提起公訴。

至於桃園市政府消防局的指揮人員蘇文遠、陳宏銓、黃世忠，檢方表示，指揮人員看見平鎮3廠1樓燈光正常無火，才會指揮消防人員進入廠房佈署水線，並調查有無受困人員，後來發現工廠外牆燃燒，立即指示隊員撤出，查無指揮失當或有過失情形，所以應予不起訴處分。

大火移工建築
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