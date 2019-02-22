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馬英九洩密案 今更一審開庭

2019-02-22 14:23聯合晚報 記者王宏舜林孟潔╱台北報導

前總統馬英九（見圖）被控洩密案在高等法院開庭。 記者杜建重／攝影
前總統馬英九（見圖）被控洩密案在高等法院開庭。 記者杜建重／攝影
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前總統馬英九被控洩密等案一審無罪，二審改判4月徒刑，最高法院1月撤銷發回更審，高院更一審今天首次開庭，馬英九面帶微笑步入法院；民進黨立法院黨團總召柯建銘隨後走進法院，他表示，「我要當民進黨后羿，射下馬英九這個假太陽。」

柯建銘指出，案件從2013年纏訟至今5年多了，終於又等到開庭的時刻，本案關係著捍衛憲政體制，終結特權治國，這是揮別舊時代的時刻，所以他堅持總統不可以介入司法，總統不可以違法亂紀，總統不可以毀憲亂政，總統職權要被區分清楚，「否則將回到戒嚴時期」。

前總統馬英九被控洩密案在高等法院開庭，柯建銘也到場。 記者杜建重／攝影
前總統馬英九被控洩密案在高等法院開庭，柯建銘也到場。 記者杜建重／攝影
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柯建銘說，一審時法官唐玥法官用憲法第44條，認為總統有院際調解權，判馬英九無罪，「根本就是違憲判決」，而最高法院發回更審，理由是判決事實不明，也是違法判決，因為最高法院是法律審，沒有介入事實審，「完全是為了發回而發回」，所以今天開庭是重要的時刻，其重要性不亞於憲法法庭。

柯建銘批評，「馬英九你絕對是個相公，不管政治上是個相公，司法上也是個相公」，意指馬英九在各方面均無法順利「胡牌」。

馬英九步出法庭時表示，最高法院撤銷高院的判決，是明確指出判決錯誤、違法。而最高法院的判決中提到，企圖影響法官獨立公平審判、檢察官忠誠執行職務的司法關說行為，不僅嚴重影響司法的獨立與公正，破壞人民對司法信賴，更妨害司法定紛息爭、安定秩序的功能。

馬英九指出，3年前總統蔡英文召開司法改革國是會議，已通過制定「妨害司法公正罪」的決議，但現在卻「毫無進展」，希望蔡能感受到社會渴望杜絕司法關說，盼民進黨、行政院儘速將妨害司法公正罪納入刑法並落實。

高院更一審今開庭時，審判長整理出8個爭點，包括要釐清總統保密義務、轉述是否合於通保法、個資法例外合法事由、總統是否為國家最高行政首長或是「於本案相關事項中的最高首長」。庭訊至近午結束，審判長諭知候核辦。

馬英九柯建銘民進黨
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