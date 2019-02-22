順藥入股生控基因 遭告發違反證交法

2019-02-22 13:00 中央社 台北22日電



順天醫藥生技以每股2元參與生控基因疫苗私募，另以5.89元取得生控1447萬老股。但生控股東認為兩者價差恐涉不法，今天委由律師控告順藥總經理林榮錦等人涉違證交法。

順藥公司昨天已對此回應，表示參與私募、購買老股均依規範進行，並經多次商業談判，由各方獨立判斷及同意後取得的協商成果，無不法情事。

受生控股東委任的律師謝憲杰今天說，生控公司今年1月28日召開股東臨時會決議通過，透過私募辦理現金增資發行普通股，並經董事會定價每股新台幣2元，順藥隨即公告參與認購。

謝憲杰指出，順藥公告參與認購生控私募案的同一天，董事會決議以每股5.89元購買生控公司的最大法人股東及法人董事英屬維京群島商Stemgen BiotechHolding Limited持有的老股，金額達8523萬餘元。

謝憲杰說，既然老股價格可達5.89元，為何同一時期的私募案股價僅2元，2筆交易約定價格相差近3倍，令人不免質疑生控為何捨高價賣股而不為，恐有坑殺小股東權益、掏空公司等不法情事。

謝憲杰指出，今天控告的對象包括林榮錦、生控公司法人董事所指派的代表人章修綱、章修績、李貴輝，罪嫌是證券交易法的非常規交易、特殊背信罪，並呼籲檢調加速分案偵辦，勿讓小股東權益與社會經濟利益遭受重大傷害。