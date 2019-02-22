親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

18年前車禍糾紛！男子昨天報案收到恐嚇信 今天慘遭殺害

喇嘛廟拜共產佛？ 蒙古「藏傳佛教」的千年盛衰

驚！19歲越南女逾期滯留 疑用跳水表明留台心志

2019-02-22 12:32聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

雲林縣西螺鎮一名越南女子跳進滿是汙泥髒臭的大排水，因堤岸高起不來，消防隊獲報趕往救援，這名越女還不想被救，因語言不通，和警方僵持許久，引來圍觀還造成交通阻塞，最後由消防員下水硬將她拉起，才發現她年僅19歲，以觀光之名來台省親，已逾期滯留，親戚勸她歸國不被接受，就「噗通」躍下大排，表明想要留台的心志。

這越南女跳水事件發生在本月16日，今天被網友PO文，引起網友熱議。據目擊民眾說，當天近午有女子跳水，且在水中走來走去，幾次雙手合十不時做出膜拜動作，且不斷比手劃腳還數度嚎哭，神情怪異，當時很多人圍觀，也沒人認識她，有人就趕緊報案。

警方會同消防隊趕到時女子還在水中，似乎不願接受救援，儘管水底汙泥髒臭，但她仍不時用手划水，濺了一身汙水，也不覺得髒臭，因語言不通，勸導無效，幾經僵持且現場人車愈來愈多，一度交通阻塞，消防隊採取強硬救援，放下梯子再跳下水，將女子強拉上岸，並將她送台大診治。醫師認為她並無精神異常，只是情緒亢奮失控。

警方發現這名黎姓女子年僅19歲，去年9月以觀光名義到雲林找她嫁來台灣的姑姑，她簽證期限只1個月，早已逾期，其姑姑向警方說，屢規勸她回國，但都不被接受，實也沒辦法。

黎女當天疑因姑姑再勸她回國，兩人不悅，她就衝出去，跳進大排水溝中，似乎以此來表明要留在台灣的心志，但她被救上岸診治已無大礙後，仍被移送移民署準備譴送回國，難圓她的留台夢。

消防隊員下水將她拉上岸。圖／警方提供
消防隊員下水將她拉上岸。圖／警方提供
分享
越南女子跳下水後不斷比手劃腳，做出膜拜老天的動作，神情怪異。記者蔡維斌／翻攝
越南女子跳下水後不斷比手劃腳，做出膜拜老天的動作，神情怪異。記者蔡維斌／翻攝
分享
越南女子跳下水後不斷比手劃腳，做出膜拜老天的動作，神情怪異。記者蔡維斌／翻攝
越南女子跳下水後不斷比手劃腳，做出膜拜老天的動作，神情怪異。記者蔡維斌／翻攝
分享
女子被救上午還奮力爭扎，消防員將她按住送醫。圖／警方提供
女子被救上午還奮力爭扎，消防員將她按住送醫。圖／警方提供
分享
越南女子跳下水後不斷比手劃腳，做出膜拜老天的動作，神情怪異。記者蔡維斌／翻攝
越南女子跳下水後不斷比手劃腳，做出膜拜老天的動作，神情怪異。記者蔡維斌／翻攝
分享

語言越南
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

瑪莉兄弟高雄版？路上一整排硬幣 婦人：袋子破了

2019-02-22 11:59

土庫國中前校長辦校外教學 疑涉貪汙今被起訴

2019-02-22 11:31

敬鵬大火消防員為何無法及時撤出火場？檢方這樣說

2019-02-22 11:04

馬英九洩密案柯建銘自稱后羿 「我要射下馬英九！」

2019-02-22 10:29

不滿遭指控關說案件 退休檢察長向媒體求償100萬元

2019-02-22 12:49

馬英九問蔡英文：妨害司法公正罪怎毫無進展？

2019-02-22 12:20

「誰摔死李新」風暴不斷 羅淑蕾：郭新政想選立委啦！

2019-02-22 12:01

豪宅性侵偷拍女子 富少李宗瑞確定要關29年10月

2019-02-22 11:31

馬英九被控洩密搏無罪 柯建銘：捍衛憲政體制

2019-02-22 11:25

衰！賓士車駕駛碾斃路倒男 吃上過失致死罪

2019-02-22 11:05

扯！騎士酒駕判無罪 他辯不知酒氣未退法官真信了

2019-02-22 10:52

敬鵬大火6消防員殉職 董事長等6人起訴火場指揮官無責

2019-02-22 10:28

「香奈兒比丘尼」啖肉又喝酒 高雄現蹤通緝落網

2019-02-22 10:26

馬英九被控洩密更一審開庭 有罪無罪這審說了算

2019-02-22 08:24

疑10多年前車禍引殺機 男當友人妻小面砍死他

2019-02-22 08:23

涉性侵醫師被列百大良醫 曾詐保挨罰

2019-02-22 00:36

砍死直播主 恐怖情人判15年

2019-02-22 00:36

維冠大樓倒塌建商已入獄 建築師等4人判5年定讞

2019-02-22 00:36

醫師娘裝針孔抓小三 竟錄到老公手術台上性侵孕婦

2019-02-22 00:36

醫管會前執行長 黃焜璋收賄判刑15年

2019-02-22 00:36

國民黨永豐銀二次遭凍結案 下月將展開辯論

2019-02-21 23:30

彰化二林工商校長詐領公關費 20萬元交保

2019-02-21 22:22

蔻蔻姐罵警察「流氓」被告快哭了 退休警選擇原諒和解

2019-02-21 20:56

斬手專案警遭移送書類送達引爭議 律師：未涉妨害自由

2019-02-21 19:59

維冠大樓無良建商判刑確定 受災戶：還有閻羅王的審判

2019-02-21 19:21

模仿電影情節？ 北所收容人拿鐵碗想挖通道逃獄

2019-02-21 19:21

追不到手就持刀砍殺學妹 世新學長遭求償500萬元

2019-02-21 18:59

針孔錄下醫師性侵惡行 檢察官：手段雖違法但有證據力

2019-02-21 18:26

色醫涉嫌性侵孕婦 桃市衛生局：最重可廢止醫師證書

2019-02-21 18:25

婦產醫趁引產性侵 衛福部痛斥：醫界敗類

2019-02-21 18:14

涉詐領公關費 二林工商校長20萬元交保

2019-02-21 17:47

查緝詐騙集團車手6警遭起訴 新北警：遺憾

2019-02-21 17:46

八百壯士繆德生沒救活誰之過？盧朝財：沒阻擋救人

2019-02-21 17:46

斬手行動做假資料 檢察官起訴6警批「騙票」

2019-02-21 17:31

無照保母燙傷3個月男嬰 辯稱洗手台水突然變燙

2019-02-21 17:31

婦產醫師加重麻醉劑量性侵移工 專業麻醉師：令人不齒

2019-02-21 17:01

矯正制度失靈 累犯加重刑期天經地義？

2019-02-21 16:35

台南維冠大樓判刑定讞 建築師鄭進貴「謝謝」

2019-02-21 16:09

「最貴停車場」原明天3拍臨時喊卡 停拍原因曝光

2019-02-21 16:06
看更多

熱門文章

維冠大樓倒塌115人死亡 建商建築師都關5年定讞

2019-02-21 14:25

蘆洲虐童案 打兒母訴苦「不是壞媽媽」

2019-02-22 06:56

18年前車禍糾紛！男子昨天報案收到恐嚇信 今天慘遭殺害

2019-02-22 11:07

極速救援！海巡派四名特勤搭機趕赴現場展開奪船行動！

2019-02-21 19:57

四樓透天厝只有兩樓半是真的 網友傻：這什麼概念

2019-02-21 15:15

蘆洲爆虐兒！母暴打2歲兒逼吃地上飯菜 百名網友深夜找上門

2019-02-22 03:05

醫手術台性侵孕婦 裝針孔妻卻求：給我們一條路走

2019-02-21 14:08

馬英九被控洩密更一審開庭 有罪無罪這審說了算

2019-02-22 08:24

台船喋血34小時海上驚魂 海巡8特勤海空救援

2019-02-22 00:37

等待阿公火化時幫家人訂飲料 發票中獎讓她淚崩

2019-02-21 20:14

色婦產醫師手術台性侵移工 注射麻醉10cc不夠再補3cc

2019-02-21 15:43

影／北港廟會打群架 滋事者被帶到媽祖前罰跪懺悔

2019-02-21 13:53

影／七旬老農操作「三腳仔」整田 遭重壓身亡

2019-02-21 17:02

蘆洲傳虐童案 新北社會局：疑家庭不和睦導致

2019-02-22 00:34

蘆洲疑又發生虐童 網民又開始躁動衝現場

2019-02-22 00:13

馬英九洩密案柯建銘自稱后羿 「我要射下馬英九！」

2019-02-22 10:29

穩鵬號喋血 海巡署：陳姓船長等三國人跳海獲救

2019-02-21 15:38

豪宅性侵偷拍女子 富少李宗瑞確定要關29年10月

2019-02-22 11:31

蘆洲出現虐童 母遭肉搜民眾前往聚集

2019-02-22 00:09

針孔錄下醫師性侵惡行 檢察官：手段雖違法但有證據力

2019-02-21 18:26

捷運廁所剛撿到手機就被失主怒嗆告侵占 她用這招反擊

2019-02-21 18:10

影／東港漁船海上喋血 海巡特勤出發救援

2019-02-21 12:50

醫師娘裝針孔抓小三 竟錄到老公手術台上性侵孕婦

2019-02-22 00:36

救穩鵬號 海巡特勤跳蛙式跨國救援

2019-02-22 00:05

整田出意外 苑裡老農遭農機壓死

2019-02-21 13:01

警方查暗夜鞭炮擾民 竟意外查獲改造手槍

2019-02-21 17:01

蔻蔻姐罵警察「流氓」被告快哭了 退休警選擇原諒和解

2019-02-21 20:56

馬英九被控洩密搏無罪 柯建銘：捍衛憲政體制

2019-02-22 11:25

涉詐領公關費 二林工商校長20萬元交保

2019-02-21 17:47

臉書粉團爆料蘆洲疑又發生虐童 分局長深夜向網民釋疑

2019-02-22 01:11

扯！騎士酒駕判無罪 他辯不知酒氣未退法官真信了

2019-02-22 10:52

疑10多年前車禍引殺機 男當友人妻小面砍死他

2019-02-22 08:23

查緝詐騙集團車手6警遭起訴 新北警：遺憾

2019-02-21 17:46

自製木盾攻堅救人船 船東心急漁業署籲先對話

2019-02-21 21:32

敬鵬大火6消防員殉職 董事長等6人起訴火場指揮官無責

2019-02-22 10:28

穩鵬號海上喋血 3名台籍船員中午傳跳海求生獲救

2019-02-21 14:49

涉麻醉孕婦性侵 遭訴醫曾替被性侵移工引產

2019-02-21 13:55

遠洋漁船漁工喋血變劫船 船長家屬泣求政府速營救

2019-02-21 13:11

影／跳樓掉槍還斷腿 拉Ｋ男躲回收場仍被逮

2019-02-21 15:29

穩鵬號船長3台人跳船獲救 仍有6漁工下落不明

2019-02-21 15:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top