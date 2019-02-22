驚！19歲越南女逾期滯留 疑用跳水表明留台心志

2019-02-22 12:32 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



雲林縣西螺鎮一名越南女子跳進滿是汙泥髒臭的大排水，因堤岸高起不來，消防隊獲報趕往救援，這名越女還不想被救，因語言不通，和警方僵持許久，引來圍觀還造成交通阻塞，最後由消防員下水硬將她拉起，才發現她年僅19歲，以觀光之名來台省親，已逾期滯留，親戚勸她歸國不被接受，就「噗通」躍下大排，表明想要留台的心志。

這越南女跳水事件發生在本月16日，今天被網友PO文，引起網友熱議。據目擊民眾說，當天近午有女子跳水，且在水中走來走去，幾次雙手合十不時做出膜拜動作，且不斷比手劃腳還數度嚎哭，神情怪異，當時很多人圍觀，也沒人認識她，有人就趕緊報案。

警方會同消防隊趕到時女子還在水中，似乎不願接受救援，儘管水底汙泥髒臭，但她仍不時用手划水，濺了一身汙水，也不覺得髒臭，因語言不通，勸導無效，幾經僵持且現場人車愈來愈多，一度交通阻塞，消防隊採取強硬救援，放下梯子再跳下水，將女子強拉上岸，並將她送台大診治。醫師認為她並無精神異常，只是情緒亢奮失控。

警方發現這名黎姓女子年僅19歲，去年9月以觀光名義到雲林找她嫁來台灣的姑姑，她簽證期限只1個月，早已逾期，其姑姑向警方說，屢規勸她回國，但都不被接受，實也沒辦法。