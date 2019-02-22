馬英九問蔡英文：妨害司法公正罪怎毫無進展？

2019-02-22 12:20 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



前總統馬英九被控洩密等案遭起訴，高等法院去年判他4月徒刑，得易科罰金，最高法院今年初撤銷、發回高院更審。更一審今開庭馬英九仍強調「我無罪」，並指司法關說難道不會讓輿論譁然、政局不安？柯建銘則表示應捍衛憲政體制、終結特務治國。

馬英九步出法庭時表示，最高法院撤銷高院的判決，是明確指出判決錯誤、違法。而最高法院的判決中提到，企圖影響法官獨立公平審判、檢察官忠誠執行職務的司法關說行為，不僅嚴重影響司法的獨立與公正，破壞人民對司法信賴，更妨害司法定紛息爭、安定秩序的功能。

馬說，最高法院的判決還特別指出如果關說的人是總統、五院院長、具有人事升遷與行政監督的司法首長，破壞力遠比一般私人關說所能比擬。

馬英九指出，3年前，總統蔡英文召開司法改革國是會議，已通過制定「妨害司法公正罪」的決議，但現在卻「毫無進展」，希望蔡能感受到社會渴望杜絕司法關說，盼民進黨、行政院儘速將妨害司法公正罪納入刑法並落實。