「誰摔死李新」風暴不斷 羅淑蕾：郭新政想選立委啦！

2019-02-22 12:01 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



台北市議員李新2017年墜樓身亡，李的女性友人郭新政拍攝一系列「誰摔死了李新」類戲劇影片，邀資深主播盛竹如旁白，影射前立委羅淑蕾施壓司法，羅自訴郭、盛加重誹謗，台北地院今天開庭，雙方各自放話，羅說，「郭新政想選立委啦！」，郭新政都說，「影片內容可受公評。」

羅淑蕾說，郭新政拍攝的影片影射她介入珠寶交易，最開心的應該是盛竹如，盛說歡迎她提告，她告了之後，盛應該很開心；羅說，「既然盛竹如敢用誇大的言論、賣力演出、扭曲事實、瞎掰，那就不要怕被告」，另質疑盛竹如拿了很多錢幫忙旁白。

盛竹如說，郭新政除了提供影片中的台詞及播報文稿外，還提供具體證據供他進行合理查證，羅淑蕾身為政治人物，以立委身分介入珠寶鑽石事件，屬於可受公評之事；盛說，台灣是民主社會，憲法保障言論自由，在影片中發表的台詞及播報內容，都是為了實現公平正義。

郭新政說，拍攝「誰摔死了李新」影片內容都是事實傳述，證據資料也庭呈法院，證據已經過16名律師確認，所以她在不違反個人資料保護法的情況下，將事情集結成影片公開；郭說，影片內容經過合理查證，沒有誹謗羅淑蕾的犯意。