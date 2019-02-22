幼童屁股發現網狀烙印 家長驗傷控告保母

2019-02-22 11:49 中央社 桃園22日電



桃園市一位民眾今天表示，1歲多的小朋友疑似遭保母蓄意傷害，不但後頸受傷，生殖器及屁股也疑似遭到燙傷，但保母卻推託不知情，氣得家長驗傷提告，桃園警方也已介入調查。

桃園市一位黃姓民眾在臉書不公開社團「爆料公社」發文表示，18日去保母家接1歲多的孩子時，小朋友不但全身發抖情緒很糟，回家還在後頸發現受傷，但詢問保母卻遭推託不知情。

黃姓民眾表示，隔天幫孩子洗澡時，又在生殖器及屁股發現網狀烙印並起水泡，懷疑是吹風機燙傷的痕跡，立即就帶著孩子到醫院驗傷，並前往保母協會申訴，沒想到保母卻打來質問他為何申訴。

黃男也公布與曾姓保母的LINE對話記錄，面對家長的詢問，保母第一時間辯稱在更換尿布時並未發現遭燙傷，後來又改口說是因為小朋友的屁股沾到排泄物，洗完後使用吹風機烘乾，才會不小心造成燙傷。

黃男表示，「我兒子才1歲2個月，用吹風機燙到有網狀痕跡，這是蓄意傷害吧，還一直騙」，直呼「很惡劣」現在已經對保母提告，希望別再有其他孩子受害。

這名保母除了向家長求饒，表示自己照顧小朋友已經3個多月，天天在一起怎麼忍心傷害孩子，除了自行到社會局申請停托單，也會向訪視員說明清楚。

桃園市警局中壢分局表示，這起案件發生在18日下午，平鎮分局昨天晚間受理報案後，已轉介到負責的中壢分局，警方今天會再約談保母，進一步了解事發經過，警方相當重視這起兒少案件，在盡速完成調查後也將移請偵辦。