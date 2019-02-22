豪宅性侵偷拍女子 富少李宗瑞確定要關29年10月

2019-02-22 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



李宗瑞。本報資料照片 分享 facebook 富少李宗瑞連續迷姦女子再偷拍，其中5案已判20年徒刑定讞，發監台北監獄執行；李另涉性侵偷拍9人，最高法院再判39年2月徒刑定讞，檢方聲請定應執行刑，高等法院裁定李宗瑞應服刑29年10月，他不服提抗告，最高法院駁回確定。

李宗瑞2009年10月至2011年7月在夜店把妹，多次在飲料下藥，待女子喝醉扛回家性侵，偷拍性愛過程。一審認定李宗瑞性侵9人，依乘機性交罪判18年6月徒刑、妨害秘密罪判3年10月；二審認為他性侵14人，嚴重侵害女性自主自由，改判79年9月，應執行30年。

上訴最高法院後，法官判李宗瑞性侵5人部分，合併執行20年徒刑定讞，李宗瑞目前已在台北監獄執行中。另其餘9人有些當事人未詰問，有些審理超過起訴範圍，發回高院更審。更一審認為李宗瑞性侵9名女子，偷錄女子隱私部位和性交過程，依乘機性交、強制性交、強制性交未遂罪判刑39年2月，上訴被最高法院駁回定讞。

刑法規定，有期徒刑最重15年，若增減可加至20年，但若犯數罪，定應執行刑最多可達30年。李宗瑞性侵偷拍多人，涉犯多罪，高檢署聲請定應執行刑，高院考量有期徒刑不得超過30年，去年12月25日裁定李宗瑞應入獄29年10月。李宗瑞不服提抗告，最高法院今天駁回確定。

民事部分，4名女子認為李宗瑞侵害貞操、隱私權已獲賠860萬元確定；另外7名女子求償，高院更一審去年2月底判李宗瑞須再賠償1525萬元，最高法院確定，李宗瑞至今共得賠償2385萬元。