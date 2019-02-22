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土庫國中前校長辦校外教學 疑涉貪汙今被起訴

2019-02-22 11:31聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

土庫國中校長涉嫌貪汙被收押，使校園蒙上陰影。記者蔡維斌／翻攝
土庫國中校長涉嫌貪汙被收押，使校園蒙上陰影。記者蔡維斌／翻攝
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雲林縣土庫鎮土庫國中辦理學生校外教學、參訪等活動的勞務及採購標案，均以參考最有利標方式決標給特定廠商，雲林地檢署接獲檢舉展開偵辦，該校楊姓前校長、賴姓總務主任與許姓輔導室主任及資訊室楊姓組長等4人涉事前透露標案規格並申報不實人數，檢察官偵查終結今天依貪汙罪與洩密罪起訴。

土庫國中校長楊善淵被收押。記者蔡維斌／翻攝
土庫國中校長楊善淵被收押。記者蔡維斌／翻攝
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至於先前傳出楊姓校長在帶學生校外活動期間接受旅行社喝花酒一事，檢方調查，認為這家旅行社平日有送禮或招待校長等人，因金額不高且無法與標案有對價關係，至於校外教學喝酒，校長則稱是各付均攤，並非廠商支付，所以這方面罪證不足，但4人所涉其他貪汙和洩密情節重大，所以仍依法起訴。

雲林地檢署檢察官朱啟仁、黃立夫指揮廉政署中部地區調查組、雲林縣調查站偵辦土庫國中楊姓校長涉嫌貪污治罪條例等案件，經多方調查後，今天偵查終結提起公訴。

主任檢察官黃怡華說，土庫國中楊姓校長、總務處賴姓主任、輔導室許姓主任於106年4月至107年4月間，辦理童軍露營、技藝教育、農業參訪採購案，在上網公告之前，將校外教學的人數、人數、地點，提前透露給南和旅行社台南分公司的蔡姓業務員，讓該旅行社可提前取得優於其他廠商的競標條件，降低其他廠商投標意願，再分別以54萬6000元、15萬元、50萬元標得採購案。楊前校長、賴主任、許主任均涉犯刑法洩罪。

黃怡華說，楊校長、賴主任、蔡姓業務員復於107年3月間，辦理技藝教育採購案驗收付款時，明知實際參加的師生僅37人費用13萬8750元，竟共同浮報40人的費用15萬元，由該校輔導室資訊楊姓組長製作不實申報資料，在會計部門核對時，被要求提出40人保單，楊姓組長提不出來才事發東窗，詐財未遂。楊、賴、蔡被依貪汙罪起訴，楊姓組長則被依偽造文書罪嫌起訴。

在檢察官調查此案同時，案外案發現南和公司在投標嘉義縣大林國中校外活動案，也涉與另一家競爭廠商事先「搓圓仔湯」，讓南和得標再把遊覽車承包分給沒得標廠商做，兩家公司的經理和業務員共4名人涉嫌違反政府採購法，兩家公司共4名人員被起訴。

楊姓校長是雲林縣少數博士級的校長，工作能力頗強，涉案後已被調職到教育中心任職。

土庫國中校長楊善淵被收押。記者蔡維斌／翻攝
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