馬英九被控洩密搏無罪 柯建銘：捍衛憲政體制

2019-02-22 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



馬英九再次強調自己無罪。記者王宏舜／攝影 分享 facebook 前總統馬英九被控洩密等案遭起訴，高等法院去年判他4月徒刑，得易科罰金，最高法院今年初撤銷、發回高院更審；依照刑事訴訟法規定，這次的更一審將為定讞審，不得再上訴。馬英九今仍強調「我無罪」，並指司法關說難道不會讓輿論譁然、政局不安？柯建銘則表示應捍衛憲政體制、終結特務治國。

民進黨立法院黨團總召柯建銘控告前檢察總長黃世銘違反通保法，案件上訴高等法院時，法官認為馬英九也可能違法。北檢調查後，認為馬英九2013年8月31日因黃世銘告知全民電通更一審司法關說案，得知王金平等人涉入，明知行使總統職權應符合憲法權力分立與制衡原則，但為撤銷王的黨籍和喪失立法院長職位而不法。

北檢認為，馬英九明知總統、行政院長無從對指揮監督檢察官，檢察總長也沒有向行政院長報告偵查中的刑案義務，卻在9月4日打電話給黃世銘，要他向江宜樺報告，江因而得知偵查秘密、通訊資料與柯建銘個資。

今天更一審開庭時，公訴檢察指一審過度擴張憲法文意，誤解院際調解權，本案只是「人際調解」，何況有學者認為院際調解是「象徵性」權力，甚至2009年的總統府新聞稿都曾說總統不適合做此一角色。檢方表示，犯罪行為不該拿公共利益當漂白劑，犯行不因和公共利益有關就合法。

馬英九說，2013年8月31日黃世銘向他報告，顯示立法院長、法務部長、高檢署長共同參與柯請託關說，他是預做危機處理，對未來的政治衝擊準備，合法合憲。馬說，司法獨立公正是健全法治的基礎，何況現任總統蔡英文召開的司改國是會議也探討妨害司法公正罪。

柯建銘說，每次開庭都聽到馬英九反覆說「我無罪」，都5年多了，提告理由就是為了要捍衛憲政體制、終結特務治國，總統是憲法、司法守護神，中華民國總統沒有用過院際調解權，馬是假關說之名行政治鬥爭之實。律師曾勁元補充，如果公務員需要懲戒，那也是司法院公懲會管轄，不是總統的職權，吳敦義當時曾力勸「等王金平回國再說」，因此聲請傳吳敦義證明馬是為了鬥爭而非公益。