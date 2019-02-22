敬鵬大火消防員為何無法及時撤出火場？檢方這樣說

2019-02-22 11:04 聯合報 記者 聯合報 記者 呂開瑞 ╱即時報導



桃園敬鵬大案造成六名消防員殉職，當時火場到底發生何事，讓消防員無法即時撤出？

檢方查出是印刷電路版製造過程中，在烤箱內烘烤加熱時，所產生的油墨碎屑等異物被循環系統吸入加熱器內成為燃燒顆粒，又被排入上方熱排風管內，著火的燃燒顆粒接觸風管壁內堆積的液態易燃揮發性有機化合物後，開始出焰燃燒，並從廠內安裝之風管竄燒至工廠各區域。

而5樓起火點烤箱區上方2支主要風管內火勢，先沿管壁延燒至5樓東側外牆PP易燃材質排氣風管內後，再往上燒至廠區9樓洗滌塔、風機等空污處理設備，火勢再自9樓東側5支、南側5支掛置於外牆面上的易燃PP材質風管往低樓層快速延燒，風管燃燒後，管內的煙霧、火焰迅速進入各低樓層，其中平鎮三廠東側其中1支風管是從9樓直接連接至1樓室內，火焰與高溫煙霧自風管貫入1樓廠區內，導致1樓室內瞬間燃燒並充滿黑煙。