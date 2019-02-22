扯！騎士酒駕判無罪 他辯不知酒氣未退法官真信了

2019-02-22 10:52 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南44歲吳姓男子去年3月間晚間在自家喝高粱酒， 隔天上午騎機車外出用餐，轉彎時未打方向燈，遭員警攔查，聞到身上有酒氣，經酒測酒精濃度達每公升0.28毫克，檢方聲請簡易判決處3月徒刑，吳稱沒意識到前夜酒氣未退，沒有酒後駕車的認知和故意，台南地院合議庭認無法排除此可能性，根據無罪推定原則，撤銷原判決，吳無罪。

檢警調查，吳3年前，酒駕自撞受傷送醫，經醫院抽血檢驗，測得其血液酒精濃度240mg/dl，換算吐氣中酒精濃度達1.20mg/l，經簡易判決處2月徒刑，已易科罰金，執行完畢。去年3月13日晚上9時50分，他在自家喝高梁酒，隔天上午10時騎機車出門，在官田區南64線道路段，因轉彎時未開啟方向燈被員警攔查，經酒測酒精濃度達0.28mg/l。

檢方簡易判決，認吳為累犯，處3月徒刑，可易科罰金，吳不服上訴。他抗辯，酒測器可能存在誤差，應該扣除誤差值，且警察拒絕第二次酒測並不合理，應該給予重測機會。辯護人主張，吳睡了一晚，沒有認知到體內酒精尚未消退，吳沒有酒後駕車的認知和故意。

合議庭調查，依酒測器誤差值為正負0.03mg/l ，即使扣除酒測器容許誤差值，吳的酒測值仍然超過法定0.25mg/l，且依道路交通管理處罰條例規定，不論有無超過規定標準，不得實施第二次檢測。但檢測結果出現明顯異常 ，應停止使用該儀器，改用其他儀器檢測。

合議庭認為，刑法上原則上只處罰故意行為，本案並沒有充分證據證明吳有酒精未退的認知；吳辯解說不知道自己酒精還沒有退夠，院方也認為這是可能存在的情形，既然沒有充分的證據足以推翻否定吳的辯解，根據無 罪推定原則，就只能判決被告無罪，以免無辜的人遭法院冤枉。