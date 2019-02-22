馬英九洩密案柯建銘自稱后羿 「我要射下馬英九！」

前總統馬英九被控洩密案更一審，柯建銘在九點三十二分抵達高院。柯建銘表示，馬前總統過年期間到處趴趴走發紅包，可能是要藉由選總統來築起馬防線，來轉移焦點。記者杜建重／攝影 分享 facebook 前總統馬英九被控洩密、通訊保障及監察法和個人資料保護法起訴，一審判無罪，二審改判4月徒刑，但最高法院1月撤銷發回更審，而依法規定，本件更一審將為定讞審，不得再上訴三審。高院更一審今天首次開庭，馬英九面帶微笑步入法院，但並未發表意見；民進黨立法院黨團總召柯建銘隨後走進法院，他表示「我要當民進黨的后羿，射下馬英九這個假太陽」。

柯建銘指出，案件從2013年纏訟至今5年多了，終於又等到開庭的時刻，本案關係著捍衛憲政體制，終結特權治國，這是揮別舊時代的時刻，所以他堅持總統不可以介入司法，總統不可以違法亂紀，總統不可以毀憲亂政，總統職權要被區分清楚，「否則將回到戒嚴時期」。

柯建銘說，一審時法官唐玥法官用憲法第44條，認為總統有院際調解權，判馬英九無罪，「根本就是違憲判決」，而最高法院發回更審，理由是判決事實不明，也是違法判決，因為最高法院是法律審，沒有介入事實審，「完全是為了發回而發回」，所以今天開庭是重要的時刻，其重要性不亞於憲法法庭。

他說，近期看到馬英九的行為，四處趴趴走發紅包，似乎有意再參選總統，企圖拉高自己的高度，但事實上馬英九是利用他「有可能當選總統」來影響本案，根本是轉移焦點，不敢面對官司。

柯建銘批評，「馬英九你絕對是個相公，不管政治上是個相公，司法上也是個相公」，意指馬英九在各方面均無法順利「胡牌」。他說，「我會扮演民進黨的后羿，射下馬英九這個假太陽」。

二審判決認為，馬英九2013年8月31日晚間10時許，假借總統職務上的權力，在寓所將「陳榮和財產來源不明案」、「柯建銘全民電通更一審無罪判決收判行程表」、「北院102聲監續字第568號譯文」、柯建銘個人資料和時任檢察總長黃世銘口頭報告的內容，口頭轉述給時任行政院長江宜樺與總統府副秘書長羅智強，依通保法判刑4月，得易科罰金。

案件上訴，最高法院以四大理由撤銷原判決，發回高院更審。最高法院認為，原判決僅籠統記載馬英九洩漏的資料類別，並未將具體內容詳加調查，也未說明江宜樺無權知悉馬英九談話內容的理由，且羅智強、江宜樺兩人證述矛盾不一，但原判決未說明取捨理由。