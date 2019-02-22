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敬鵬大火6消防員殉職 董事長等6人起訴火場指揮官無責

2019-02-22 10:28聯合報 記者呂開瑞╱即時報導

107年4月28日桃園敬鵬公司工廠大火，造成6名消防員殉職和2名移工喪命，桃園地檢署偵辦後，認定敬鵬未盡防災責任，今天依業務過失致死罪嫌起訴敬鵬董事長黃維金等6人，3名消防隊現場指揮官檢方認定無過失，予不起訴。

對外牆上掛置風管時，應使用不燃材料以維持外牆的防火效能，而竟使用PP易燃材質之風管，又在兩廠房中間的防火間隔增建違章建築，將兩廠房以通道連通，使防火間隔失效。

另外，平鎮三廠隧道式烤箱上方之熱排風管本應定期清潔，避免風管內之易燃揮發性有機化合物在管壁內冷凝堆積，卻未依規定定期清潔保養或更換，去年4月28日引發火災造成6名消防員及2名外籍勞工死亡。

事發後檢察官會同各主管機關至火場勘驗，並委由桃園市政府消防局及內政部消防署實施鑑定，認定起火點在平鎮三廠5樓隧道式預烤箱上方之風管。

根據消防局鑑定，因印刷電路版製造過程中，在烤箱內加熱時，所產生油墨碎屑等異物被循環系統吸入加熱器內成為燃燒顆粒，又被排入上方熱排風管內，著火之燃燒顆粒在風管接觸管壁內堆積的液態易燃揮發性有機化合物後，開始出焰燃燒，並藉由風管竄燒至工廠各區域。工廠燃燒後，火勢沿風管竄燒之頂樓，又沿外牆之易燃材質風管延燒至1樓，致當時在工廠4、5樓部署水線之消防員不及撤出而死亡。

火勢另透過平鎮二、三廠間之連通區域延燒至平鎮二廠，致當時在平鎮二廠4樓宿舍內之外籍勞工2人不及撤出，喪生火窟。

檢方認定敬鵬公司董事長黃維金（73歲）、工務部經理江支萬（53歲)、環工課課長廖祥文 (44歲)、工程師陳俊傑 (42歲)，廠務副總經理陳湘生（69歲)、平鎮廠廠長吳錫昭 (59歲)等6人，疏於維護設施安全釀禍，依業務過失致死罪嫌起訴。

桃園市敬鵬大火造成6消防員殉職、2外籍移工喪命，桃檢偵結，起訴警鵬董事之等人。圖...
桃園市敬鵬大火造成6消防員殉職、2外籍移工喪命，桃檢偵結，起訴警鵬董事之等人。圖／報系資料照
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消防員大火建築
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