「香奈兒比丘尼」啖肉又喝酒 高雄現蹤通緝落網

2019-02-22 10:26 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



劉姓女子（右）3年多前在高雄市超商偷紅酒被捕。圖／報系資料照片 分享 facebook 屏東劉姓女子打扮成比丘尼模樣，常出現各地街頭化緣，曾被民眾發現她喝酒吃肉又戴香奈兒手表，將畫面貼網議論，無意間成為「網紅」。但她因為偷超商紅酒吃上竊盜官司，判刑後卻未到案執行，20日晚間她在高雄市現蹤，經警方查出她已遭通緝，逮捕她歸案服刑。

劉姓女子（左）被通緝後仍出現高雄市街頭，保安大隊員警查捕她時，她正仔細看小隊長陳俊銘的警員證。記者林保光／翻攝 分享 facebook 57歲的劉姓女子自己在頭頂點上12戒疤，經常穿著袈裟，出現各縣市街頭，向往民眾化緣，約3年多以前，她曾在高雄等地的餐廳喝酒、吃生魚片，被網友錄下畫面，還一度被店家指控「吃霸王餐」報警處理；每當有好奇民眾質疑她，穿袈裟卻不守佛門戒律，斥責她是「假尼姑」、「出來騙」，她便和網友起口角，因曾經手戴香奈兒陶瓷手表，才被戲稱是「香奈兒比丘尼」。

警方瞭解，2015年9月，劉姓女子在高雄市三民區建國三路，偷超商的紅酒，經店方報警逮捕，吃上竊盜官司，案經高雄地方法院在去年11月判決拘役20天，但她未到案執行，今年2月14日 經高雄地檢署發布通緝。

高雄市警保安大隊小隊長陳俊銘過濾通緝資料，發現劉女被通緝，請網友協助注意劉女行蹤，2月20日晚間，有人發現劉女仍然一身袈裟，出現高雄市苓雅區青年與仁愛路口附近化緣，陳俊銘利用下班時間著便服便趕去察看，確認是劉女，要求劉女接受調查。劉女情緒一度激動，也質疑陳身分，要求陳出示警員證，才同意一道回保安大隊雄岡中隊部接受警詢。

劉女稱，她不住在屏東家裡，沒收過法院的通知書，不知道自己被通緝。警方將她解送雄檢後，已送她入監服刑。