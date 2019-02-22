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馬英九被控洩密更一審開庭 有罪無罪這審說了算

2019-02-22 08:24聯合報 記者王宏舜╱即時報導

前總統馬英九。 圖／聯合報系資料照片
前總統馬英九。 圖／聯合報系資料照片
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前總統馬英九被控洩密等案遭起訴，高等法院去年5月判他4月徒刑，得易科罰金，但最高法院今年初撤銷原判決，發回高院更審。高院更一審今天上午9點40分開庭。依照刑事訴訟法規定，這次的更一審將為定讞審，不得再上訴。

合議庭經抽籤，由張惠立擔任庭長兼受命，陪席則為游士珺、柯姿佐法官。

高院原判決指馬英九2013年8月31日晚間10時，假借總統職務上的權力，在寓所將「陳榮和財產來源不明案」、「柯建銘全民電通更一審無罪判決收判行程表」、「北院102聲監續字第568號譯文」、柯建銘個資和檢察總長黃世銘口頭報告內容，口頭轉述給行政院江宜樺、總統府副秘書長羅智強，依通保法判刑4月，得易科罰金。

但最高法院認為高院判決事實部分僅用抽象標題籠統記載馬英九洩漏的資料類別，未詳查具體內容。再者，高院認為江宜樺職務與偵查犯罪、國會自律無關，無權知悉馬英九所說的內容，但最高法院認為，江是行政院長，有權責將失職的閣員移送監察院，原判決理由欠備。

第三點則是高院依羅智強、江宜樺證述，認定馬英九案發當晚並未提到法務部長曾勇夫的去留、內閣閣員政治責任問題，故不採信馬英九的說詞，但最高法院認為，羅、江兩人證述矛盾不一，高院沒說明如何取捨矛盾陳述。最後一個理由是，如果關說司法的人是立法院長或掌有法官、檢察官升遷、監督權限的檢察長，對公信力破壞，不是一般私人關說可以比擬。政府對司法關說行為適當的處置，能說和「增進社會公益」完全無關？

馬英九江宜樺行政院
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