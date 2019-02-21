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國民黨永豐銀二次遭凍結案 下月將展開辯論

2019-02-21 23:30聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

國民黨永豐銀行帳戶2016年遭黨產會第二度凍結，向法院提告撤銷黨產會的行政處分。台北高等行政法院今下午準備程序終結，國民黨律師認為委員會尚未開會，就在上午8點50分搶先傳真「禁止令」給銀行，作成原處分屬恣意，請求法官函調委員開會中、出入機關錄影畫面。若無意外，預計下次進行言詞辯論，是黨產案進度最快的一案。

《不當黨產處理條例》通過後，國民黨旋即從永豐銀行帳戶提領5.2億元，拆成10張金額各為5200萬元的支票，其中一張已兌領，作為人事費用，黨產會在未經國民黨說明其餘提款用途為何之下，懷疑國民黨要處分不當黨產，緊急作出保全措施，發函給台銀和永豐金凍結提領動作及帳戶餘額。

國民黨第一次遭凍結後，前年9月底向法院聲請停止執行。法院認定黨產會的行政處分欠缺明確性要求，合法性顯有疑義，2016年11月4日裁准在行政爭訟確定前均停止執行。黨產會因此於7日再度作出行政處分凍結帳戶。

國民黨提告請求解凍。原本法官去年開庭時，訂今年1月31日準備程序終結，但改期至今。雙方就凍結帳戶的目的各持己見，國民黨委任律師張少騰今重申，經說明支票兌現目的及後續訴訟的過程，黨產會明知其不會脫產，沒有保全必要，仍執意凍結，顯然僅是不給國民黨使用錢而非具急迫性。

黨產會表示，作出本件處分是基於合理懷疑隱匿財產之虞，具緊急保全性質，且屬保全依黨產條例第6條第1項移轉國有處分的執行可能性，以避免將來恐執行無著。

先前開庭時，張少騰請法院函調黨產會委員在11月7日作成處分當天開會的錄音，以證明上午尚未開會，黨產會就在8點50分傳真給銀行要求不能同意國民黨提領，顯然作成處分未經充分討論，屬恣意。不過，因黨產會表示沒有錄音而作罷。

張今又向法官請求函調委員開會中、出入錄影畫面，以證明委員在8點50分前尚未抵達機關。黨產會律師強調，本件兩件處分是以書面送達始生效，傳真只是回覆銀行函詢，說明辦理情況。法院無必要調錄影，這情形是對方臆測，且須具體指出是哪位委員，而非漫天指摘要求調查。

受命法官梁哲瑋表示，是否函調會由合議庭決定。本件準備程序終結，訂於4月17日上午10點30分進行言詞辯論。

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