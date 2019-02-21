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員工尾牙上台批公司 老闆叫好賞每人55萬元

靈糧堂職員A奉獻款59萬 稱想扮亡女盼的「媽媽裝」

2019-02-21 22:13聯合報 記者王宏舜╱即時報導

中國基督教靈糧世界佈道會台北靈糧堂陳姓女職員，藉代收輔導奉獻款機會，侵占了59萬餘元，教會核帳，發現短少而提告。台北地院依業務侵占罪判陳女8月徒刑，沒收未扣案的58萬7608元，但她認為自己犯後態度良好，也與莊姓主管和解，提上訴。高等法院認為陳女至今只還1萬元，駁回上訴。

陳姓婦人2015年11月起擔任台北靈糧堂輔導中心職員，負責個案協談排程、接待、輔導室安排、代收輔導奉獻款等工作，但從當年至2017年3月，卻侵吞了59萬多的奉獻者的奉獻款。

陳婦上訴表示，和女兒的感情很好，女兒過世後，沒法走出喪女之痛，終日以淚洗面，只好把大部分的質間投入教會活動。她說，在教會的工作性質其實是「鐘點工讀生」，每月收入只有幾千元或萬把塊，她侵占的都是小額奉獻款，這不是拿來清償自己的債務，而是買「女兒想要卻來不及給她的物品」，或達成女兒「希望媽媽裝扮的形象」，自我安慰。

她說，也會拿侵占款來買長輩的營養品，或是關懷教友，未來會努力分期還款，希望不要入獄服刑。

告訴代理人、莊姓主管表示，曾給陳婦2次機會，對方允諾還款，至今卻只還1萬，而且她和其他教友也有金錢糾紛，教會立場覺得此風不可長，她該負起該負的法律責任。

高院認為，陳婦僅口頭表示願賠償，僅交還1萬元，沒能獲得教會諒解，不適宜緩刑，她上訴的理由純粹是個人主觀上對法院量刑的期盼，主張無理由，駁回定讞。原審沒收部分，高院則撤銷，改為「追徵」。

台北靈糧堂陳姓女職員藉代收輔導奉獻款機會，侵占了59萬餘元，被依業務侵占罪判刑8...
台北靈糧堂陳姓女職員藉代收輔導奉獻款機會，侵占了59萬餘元，被依業務侵占罪判刑8月定讞，並追徵58萬7608元未扣案犯罪所得。記者王宏舜／攝影
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