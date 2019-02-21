蔻蔻姐罵警察「流氓」被告快哭了 退休警選擇原諒和解

2019-02-21 20:56 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



名嘴周玉蔻在政論節目辱罵退休警察陳志傑是「流氓」、「黑道」，台北地院依公然侮辱罪判周玉蔻拘役50日，她以15萬1千元和陳志傑和解，今天周玉蔻出庭時，還委屈說「不會聽台語不是我的罪」、「我現在想要掉眼淚」。

陳志傑說，周玉蔻當天連續說了十多次辱罵言語咄咄逼人，絕不是聽不懂台語，但他選擇原諒與周玉蔻和解，是希望台灣社會不再糾結政治口水「往前走」，也希望周玉蔻不要再挑撥族群對立，否則「個人造業個人擔」，以後還是擺脫不了官司問題。

周玉蔻前年4月6日參加電視政論節目，因為討論警察年改問題，和來賓台灣警察協會創會執行長陳志傑爭執，周玉蔻接連罵陳「黑道」、「流氓」，被陳志傑控告公然侮辱。

周玉蔻辯稱，陳志傑的語氣令她害怕，就跟流氓嘴臉一樣，很多人私下都說警察行為讓人民反感時，就是「有執照的流氓」，這是一般社會上對警察做出不當言論時的基本評論，當天討論重大公眾議題，屬新聞自由範圍。

但台北地方法院認為，周玉蔻發表足以貶損陳名譽和人格的言論，行為可議，且未與陳和解、賠償損害或取得原諒，判拘役50日。二審期間，周玉蔻和陳志傑以15萬1千元和解，不過一審判決前的和解法院才能判不受理，如果進入二審，訴訟程序仍要進行。

周玉蔻今天開庭，表示她沒有惡意，「我這媒體人被告的比例相當高，無端判刑的也很多」「我說了都快哭了」。法官問周玉蔻「妳聽得懂台語嗎？」，她答「聽不太懂」，並說當天她就像是被說成天龍國的人、高高在上，會起爭辯是因陳的態度。