朝天椒事件教評會開9.5小時 結論是暫不公開

2019-02-21 20:56 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



國立嘉義特教學校國中部導師遭家長指控對特教生餵朝天椒、威脅拿菜刀剁手、紙尿褲套頭等，本月18日監察院通過糾正案，學校今第3度針對「朝天椒事件」開教評會，人本教育基金會人員到校門前舉牌抗議，控訴「師師相護」包庇自家人，要求停聘暴力教師。

嘉義特教學校秘書蘇羽真說，校長許碧雲、教師會代表、家長會等13名代表參加教評會，被控虐童林姓女導師也列席表達意見，學校也請律師提供專家意見。依據會議章則，須經三分之二委員出席、且三分之二同意，才能通過解聘案。

這場馬拉松式教評會從早上9時10分開始，持續至晚間6時30分才結束。蘇羽真說，因為有保密協定，結果要經國教署核准才再公布，「校方已遵從國教署指示，盡最大努力」。

學校開教評會的過程中，人本基金會人員持續在校門口舉牌，人本教育基金會南部辦公室主任張萍說，一般教評會不會開那麼久，決議還暫不公開，非常不尋常。

張萍指出，去年4月間，當時讀國一的被害女學生向父親反映老師餵她吃辣椒，還威脅拿菜刀剁手、頭戴尿布上課整天、不給吃午餐，還逼學生剪破她心愛的皮卡丘玩偶等，讓父親震驚心痛，「是訓練恐怖份子嗎？」去年4月向學校申訴迄今，學校態度「師師相護」，已過302天，家長還在等遲來正義，要求將無良老師解聘，捍衛特教尊嚴。

嘉義特教學校國中部是雙導師制，去年12月20日第2次教評會決議，年約40歲林姓資深女導師被停聘1年半及2支大過、較資淺林姓女導師記2支小過。教育部日前退回教評會部分決議，主張林姓資深導師應解聘，林姓資淺導師處分已結案。