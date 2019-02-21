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朝天椒事件教評會開9.5小時 結論是暫不公開

2019-02-21 20:56聯合報 記者王慧瑛╱即時報導

國立嘉義特教學校國中部導師遭家長指控對特教生餵朝天椒、威脅拿菜刀剁手、紙尿褲套頭等，本月18日監察院通過糾正案，學校今第3度針對「朝天椒事件」開教評會，人本教育基金會人員到校門前舉牌抗議，控訴「師師相護」包庇自家人，要求停聘暴力教師。

嘉義特教學校秘書蘇羽真說，校長許碧雲、教師會代表、家長會等13名代表參加教評會，被控虐童林姓女導師也列席表達意見，學校也請律師提供專家意見。依據會議章則，須經三分之二委員出席、且三分之二同意，才能通過解聘案。

這場馬拉松式教評會從早上9時10分開始，持續至晚間6時30分才結束。蘇羽真說，因為有保密協定，結果要經國教署核准才再公布，「校方已遵從國教署指示，盡最大努力」。

學校開教評會的過程中，人本基金會人員持續在校門口舉牌，人本教育基金會南部辦公室主任張萍說，一般教評會不會開那麼久，決議還暫不公開，非常不尋常。

張萍指出，去年4月間，當時讀國一的被害女學生向父親反映老師餵她吃辣椒，還威脅拿菜刀剁手、頭戴尿布上課整天、不給吃午餐，還逼學生剪破她心愛的皮卡丘玩偶等，讓父親震驚心痛，「是訓練恐怖份子嗎？」去年4月向學校申訴迄今，學校態度「師師相護」，已過302天，家長還在等遲來正義，要求將無良老師解聘，捍衛特教尊嚴。

嘉義特教學校國中部是雙導師制，去年12月20日第2次教評會決議，年約40歲林姓資深女導師被停聘1年半及2支大過、較資淺林姓女導師記2支小過。教育部日前退回教評會部分決議，主張林姓資深導師應解聘，林姓資淺導師處分已結案。

家長、特教學校、嘉縣社會局分別對2名林姓導師提告強制、傷害及偽造文書，嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊表示，承辦檢察官已傳喚被告及證人釐清相關事實，將盡速偵結。

人本教育基金會今天到國立嘉義特教學校前抗議並演出餵朝天椒行動劇，要求教評會解聘涉...
人本教育基金會今天到國立嘉義特教學校前抗議並演出餵朝天椒行動劇，要求教評會解聘涉嫌對學生不當管教的暴力教師。記者王慧瑛／攝影
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人本教育基金會今天到國立嘉義特教學校前抗議並演出餵朝天椒行動劇，要求教評會解聘涉...
人本教育基金會今天到國立嘉義特教學校前抗議並演出餵朝天椒行動劇，要求教評會解聘涉嫌對學生不當管教的暴力教師。記者王慧瑛／攝影
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檢察官教育部偽造文書
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