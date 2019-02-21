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父禁用手機他逃家 朋友父竟硬幫他自慰

2019-02-21 20:51聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄高一少年不滿家人不准他用手機，前年9月逃家暫借住朋友阿鎧家中，竟遭阿鎧父親涉嫌質疑偷衣服，強逼他脫光壓在地上，幫他「打手槍」並掰開看肛門，少年3天後返家哭訴此事，母親驚覺才趕緊報案。橋頭地院審理發現少年有創傷症候群，不採信阿鎧父親證詞，依犯對少年強制猥褻罪，判1年徒刑，可上訴。

判決指出，少年（16歲）不滿被父親管束使用手機，2017年9月4日逃家去住朋友阿鎧（17歲）的家，但同月22日早上11點多，少年提袋裝著跟阿鎧借來的衣服，阿鎧父親見狀卻指他偷竊

少年淚訴，他當天經過阿鎧同意，才自行到衣櫥拿衣褲，阿鎧父親卻直指「這樣算竊盜」，要他賠7萬元，又改口說要17萬，接著說懷疑他身上藏毒要檢查，但他將口袋都翻出來，阿鎧父親仍說不信，威脅他脫衣服，否則報警。

少年當時怕被警察帶回家裡，只好照做脫到只剩內褲，阿鎧父親卻強行脫去內褲、壓他在地上，不論他說「不要弄」仍遭猥褻得逞；他掙脫後躲進廁所，阿鎧父親還喊「不要在廁所打手槍」。

少年母親證稱，案發之後3天去接兒子，兒子吐露阿鎧父親要求收房租、偷竊賠償刁難，且藏毒要檢查身體而猥褻，且兒子「一直恍神，講話會口吃」。

阿鎧父親辯稱懷疑少年偷衣服，更怕偷印章或重要東西，才掀開少年衣服搜身，絕無性侵。合議庭認為少年的指控合理、具體，少年還錄音蒐證阿鎧父親說出充滿性暗示字眼，加上鑑定少年有創傷症候群，認定犯行明確。

少年逃家借宿朋友家，卻慘遭朋友父親涉逼脫衣性侵，橋頭地院依犯對少年強制猥褻罪，對...
少年逃家借宿朋友家，卻慘遭朋友父親涉逼脫衣性侵，橋頭地院依犯對少年強制猥褻罪，對朋友父親判處1年徒刑，可上訴。示意圖／Ingimage
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衣服猥褻偷竊
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