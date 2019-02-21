斬手專案警遭移送書類送達引爭議 律師：未涉妨害自由

2019-02-21 19:59 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



新北市6名員警因查緝詐欺車手通知書送達程序，為新北地檢署檢察官認定程序不合法，今依涉及偽造公文書及妨害自由罪嫌起訴。員警

律師表示，涉案員警通知書格式與一般通知書不同，仍應具有法律效力；另被拘提之人確為詐欺車手，且拘票准駁權責歸屬檢

察官，涉案員警是持由檢察官核發之拘票執行拘提，未有涉妨害自由罪責。

新北市刑大表示，近年來國內詐欺手法層出不窮、詐騙方式不斷創新，導致詐欺案件居高不下，為有效防制詐欺案件發生，且持續壓制詐

欺集團氣燄、加強查扣不法所得，藉以保障人民財產安全，新北市警局配合內政部警政署執行「全國同步查緝詐欺車手」的「斬手專案」

，乃針對詐欺集團成員進行全面打擊，同時溯源追查以澈底掃蕩詐欺犯罪。

市刑大指出，員警為查緝詐欺車手或提供人頭帳戶供提領贓款犯嫌，因通知犯罪嫌疑人到場的通知書，未經合法程序遭新北地檢署檢察官

起訴一案，依檢察官起訴理由，學者及員警委任律師對檢方秉持的法律見解有不同意見。

律師表示，刑事訴訟法並未對通知書之格式有何規定，針對此案檢察官認為通知書格式有誤或有逾通知到場時間才送達等情事，認

涉有偽造公文書、妨害自由罪嫌，他認為，縱涉案員警通知書格式與一般通知書不同，仍應具有法律效力。

律師說，被員警拘提之人確為詐欺車手，且拘票准駁權責歸屬檢察官，涉案員警係持由檢察官核發之拘票執行拘提，自未涉有妨害自由

等罪責。

市刑大也指出，刑事案件遇有急迫情形，自應不適用民事訴訟法寄存送達生效的規定，基層員警於發現詐欺車手行蹤時，自認為宜儘速逮

捕到案並保全被害人遭詐騙財產，倘案件均應遵守寄存送達10日始生效力，無異是讓犯罪嫌疑人先行毀滅犯罪跡證或通知讓其逃逸、躲藏

，此次檢察官大張旗鼓清查員警違法情節，是否因而產生寒蟬效應而人人自危，亦同時打擊其他員警士氣而躊躇不前，詐欺集團氣燄恐因