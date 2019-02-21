涉買票賄選 苗栗頭屋范姓鄉代遭判當選無效

2019-02-21 20:26 中央社 苗栗縣21日電



苗栗縣頭屋鄉第2選區范姓鄉民代表涉嫌於去年底五合一選舉期間，以每票新台幣1000元代價賄選，今天遭苗栗地院宣判當選無效，是本屆選舉縣內首例。

范姓候選人被控在競選頭屋鄉第21屆鄉代期間，為尋求連任，在去年11月24日投票日前，於頭屋鄉曲洞村住處附近工寮內，交付現金1萬5000元給劉姓樁腳，並指示以每票1000元向支持者行賄買票。

檢警調查，劉姓樁腳陸續找了鄒姓及梁姓選民，分別交付4票對價4000元及1000元現金，央求選舉投票支持范姓候選人，對方均允諾支持，投票結果，范某以660票擊敗頭屋鄉第2選區對手勝出。

范男及劉姓樁腳因涉嫌賄選，經苗栗地檢署偵查終結提起公訴，檢方及同選區落選者並向法院提起民事當選無效之訴。

判決書指出，范男在偵查中坦承交付金錢予劉某，到曲洞村幫忙找支持者，「如果選民願意支持，就向他買票，1票1000元」。後在法院審理時又改口辯稱，拿1萬5000元給劉姓樁腳，是為了成立競選總部購置所需物品，結果劉某把錢拿去幫他買票，他才說「既然買了就算了」。

法官比對范男交付款項與競選總部成立時間，並根據相關證述內容，認被告辯詞不足採信，認定有違反選罷法第99條第1項規定之交付賄賂賄選行為，原告請求宣告被告當選無效為有理由，應予准許。全案可上訴。

苗栗地檢署針對107年度地方公職人員選舉，查察賄選、幽靈人口等不法案件，偵查終結起訴多案，並對15名當選人，包含縣議員、鎮長、鄉鎮市民代表及里長，向法院提出當選無效之訴，范姓鄉民代表為此次選舉後，一審遭法院宣告當選無效首例。