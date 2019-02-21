維冠大樓無良建商判刑確定 受災戶：還有閻羅王的審判

2019-02-21 19:21 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南維冠大樓廠商判刑確定，在災難中截去雙腿的洪家益表示，「學習看淡一切」，而失去六名親人，連同居女友都死亡，並截去左腿的李宗典則表示「判太輕，但也不能怎麼樣」

台南市永康區維冠大樓2016年因為南台地震倒塌，造成115人死亡、104人受傷，建商林明輝等5人偷工減料，二審依業務過失致死罪判5人各5年徒刑，均併科9萬元罰金，林明輝未上訴二審定讞；其餘4人提起上訴，最高法院今天駁回上訴，全案定讞。

建商為了節省成本，加上梁柱設計強度不足、連接的大梁改小梁、應使用高拉力鋼筋卻誤用中拉力鋼筋等等，致維冠大樓耐震力不足，2016年南台灣發生芮氏規模6.6地震，大樓瞬間倒塌。建商林明輝、維冠設計部經理洪仙汗、建築師鄭進貴、張魁寶及結構技師鄭東旭5人，均被以業務過失致死罪，被判最重刑度5年徒刑。

李宗典認為「判太輕」，畢竟這5人造成100多人的死亡，但不接受也沒辦法，這是司法的判決，他也相信司法的審判之後還有閻羅王的審判，所以已經看開、不會再計較，他的姐姐李肅粹表示，5年已是業務過失致死罪最重刑期，也只能尊重。

在地震中失去兩子的媽媽曹瑋瓴表示，判再多刑罰，也換不回維冠所有人的生命，對於判決結果再回應更沒有任何意義，所有的事情都過去了，現在只能接受現實，努力往前走才是最重要的事情。

洪家益則說，即便是判死刑，傷害都已造成，自己也無法恢復成以前的樣子，就算不接受也不能怎樣，早已和妻子學習看淡這一切，如今，努力學習適應接受，並把自己的生活過好比較重要。