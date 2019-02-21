追不到手就持刀砍殺學妹 世新學長遭求償500萬元

2019-02-21 18:59 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



世新大學英文系陳姓學長追求石姓學妹遭拒，竟拿水果刀砍殺3刀，一審被依殺人未遂罪判刑5年6月，二審改判6年徒刑，仍可上訴。民事部分，石女向陳請求醫療費、精神慰撫金等，共500萬元，台北地方法院今天開庭，陳的律師指出，金額太高請求法官駁回訴訟，法官諭知3月14日宣判。

陳男2013年就讀高中時，在捷運上遞紙條和石女搭訕，但長期追求不成，陳之後就讀德明財經科技大學應用外語系，但為了親近石女，2017年轉學到世新大學。

陳男長期糾纏石女，他2017年12月11日上午10時，尾隨學妹到教室後，再叫她出來談判，石女為避免影響其他同學上課，走到教室外走廊和陳對話。石女問陳「到底要幹什麼？」，揚言要寄存證信函，陳突然拿出水果刀，她嚇得跑回教室，大喊「老師救我！」。陳追上，把石女的頭壓在課桌上，拿刀朝她的頭、臉、頸部劃3刀，造成1到3公分3處傷口。

刑事部分，陳男一審被依殺人未遂罪判刑5年半，二審認為，陳男下手凶殘，沒有成立和解，加重改判6年徒刑。民事部分，石女向陳男要求醫藥費、精神慰撫金共500萬元。