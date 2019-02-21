涉詐領公關費 二林工商校長20萬元交保

2019-02-21 17:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



彰化縣國立二林工商高職校長鄭玉珠遭人檢舉涉嫌詐領交通費，檢方及廉政署昨天發動搜索校長室和校長宿舍，傳喚校長和相關教職員，偵訊到今天凌晨，鄭玉珠在偵訊未結束時，竟拿出手機透過通訊軟體疑似傳訊給相關人，指示要如何回應，檢方認為她涉犯詐欺取財、違反商業會計法等罪，犯嫌重大，且有串證之虞，向彰化地院聲請羈押禁見，法院傍晚開完羈押庭，諭令以20萬元交保，限制住居。

今年1月間廉政署接到學校教職員檢舉，上周開學日當天也有教職員聯署抗議表達對鄭玉珠不滿，檢舉人指出，鄭玉珠在去年6月、9月間，兩度搭老師便車出差，卻申報交通費，校方每月編列校長公共事務費8000元，去年11月間，她申報費用購買知名限量版吹風機表明送給貴賓，但經辦人員因未看到吹風機，也不知道收禮貴賓姓名，一度不敢核銷，事後受到壓力才經辦。

檢舉人還指出，鄭玉珠修校長宿舍，要求包商私下變更，採用不符設計內容的高檔衛浴建材，購買兩個價值4999元枕頭，還有一套1萬400多元的咖啡杯。

檢方昨天扣得消費紀錄、核銷資料等，對照店家相關單據發現鄭玉珠去年在百貨公司購入兩台空氣清淨機3萬4千元，卻刻意以吹風機品項發票向學校核銷，最後兩台空氣清淨機分別放置在友人及自己辦公室使用，檢方質疑不當花費，鄭辯稱，友人健康無虞才能讓她無後顧之憂推動校務。