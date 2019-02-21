八百壯士繆德生沒救活誰之過？盧朝財：沒阻擋救人

2019-02-21 17:46 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



退役上校繆德生去年參與反年改陳抗，自立法院外牆墜樓死亡，警消被批延誤救治；但檢警指控，「全民拔菜總部」總指揮盧朝財以「拔菜戰車」阻擋救護車施救，依妨害公務、強制、醫療法起訴盧，台北地院今天開庭，盧朝財說，當時人潮混亂，「不知圍牆裡發生什麼事」，否認犯罪。

檢方指控，盧朝財去年2月27日上午6時，將宣傳貨車開往青島東路立法院，與反年改的「八百壯士」會合，上午7時，繆德生自立法院外牆跌落，盧面對警方及救護車上人員驅離或舉牌警告，卻不讓道，車子停留1分54秒，2名救護員繞道院區到鎮江街一側，攜帶擔架等簡易設備跑步去救人，盧涉妨害公務、強制、違反醫療法3罪。

盧朝財今天出庭說，發生這件令人痛心的憾事，他感覺無法言語的難過，他聲援「八百壯士」自始都沒進去過立法院，抗爭都是對峙的，第一批群眾進入立法院後，警方即採取門禁措施，他並沒有刻意阻擋救護車去救人。

盧朝財說，他不是軍公教，當時「八百壯士」總指揮官叫他將車停好，他被動將車停在立法院旁，大約停一個多小時，「停了很久，沒有在行進間阻擋救護車」，盧強調，他停車的位置前方有樹、另1輛休旅車，後面都是群眾，他有緩慢移動他的「戰車」。

盧朝財的委任律師說，盧主觀上沒有阻擋救護車的犯意，他一聽到有救護車來，就從宣傳車上走下來移車，客觀上則是陳抗場合環境嘈雜，盧的聽力又差，直到救車很靠近時才發現，一確認有救護車，盧就移車，「盧幾乎是用推的在移！」

律師說，事實上，警方也沒有為救護車開道的意思，救護車抵達立法院外面時，立法院內的警察還在將大門向外推、警告並驅離陳抗群眾，盧根本沒有辦法確定救護車要從哪個門進去。