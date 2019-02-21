查緝詐騙集團車手6警遭起訴 新北警：遺憾

2019-02-21 17:46 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



為阻止詐騙贓款遭提領，有效斬斷詐欺集團左右手，減少民眾受騙造成財物損失，新北市警局於107年3月19至22日間，配合內政部警政署規劃執行第2次全國斬手行動，因員警送達程序為新北地檢署認為「程序不合法」，今天有6名員警被依涉及偽造公文書及妨害自由罪嫌起訴。新北市警局今天對此表示，「遺憾。」強調將對因公涉訟事宜員警提供必要協助。

新北地檢署對於新北市警局於「斬手專案」期間針對查緝車手，動員全市警力全力投入清剿、掃蕩詐欺集團車手時，認為警方執行期間有員警為求拘提績效，未落實合法通知、送達程序，違反刑事訴訟法第71條之1、第62條規定聲請拘提，去年7月26日由6名檢察官指揮新北市警局督察人員至海山等6個警分局，調閱當時偵辦詐欺案卷，並約談承辦員警及證人，今天以員警未經簽陳程序及送達程序不完備，將6名員警依涉及偽造公文書及妨害自由罪嫌起訴。

新北市警局今天表示，為掃除詐騙集團任何犯罪之可能，無論是平時或專案行動期間，警方均盡最大心力去查緝，同時也要求所屬員警恪遵法令規定，而新北地檢署因送達程序的法律見解與實務，與學者間見解未能一致，致有6名員警遭起訴。