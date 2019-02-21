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無照保母燙傷3個月男嬰 辯稱洗手台水突然變燙

2019-02-21 17:31聯合報 記者蕭雅娟╱即時報導

台北市一名20多歲的蘇姓女子，未領有合法保母執照，去年4月照顧年僅3個月大男嬰，卻因男嬰哭鬧不止，涉嫌毆打臉部造成瘀青，又涉嫌在男嬰洗澡時，以熱水燙傷導致重傷害，士林地檢署依照傷害罪、業務過失致重傷害罪提起公訴。

陳姓夫婦去年2月在月子中心認識年輕的蘇姓保母，蘇從護理相關科系畢業，但沒有取得合法的保母執照，陳夫婦仍委託蘇照顧剛滿月的男嬰，沒想到男嬰約3個月大，去年4月14日，陳夫婦接獲寶貝兒子因洗澡時燙傷，被送到馬偕醫院急救。

起訴書指出，男嬰遭洗澡水燙傷，背部、左臀部及左大小腿及足部受有二至三度燙傷，傷勢占體表面積13%，左腳燙傷後疤痕增生及攣縮、左足燒燙傷併疤痕及皮膚纖維化攣縮併局部變形，住進燙傷中心加護病房，去年4月23日經清創手術，轉近燙傷病房，須以門診追蹤，接受復健治療半年，小小年紀就應穿上彈性衣壓迫治療。

陳姓父親和蔡姓母親不忍孩子遭人燙傷，事後寫告訴狀提告，指控蘇姓保母在去年4月13日見男嬰哭鬧不止，竟然出手毆打，導致男嬰右臉挫傷瘀青，4月14日晚間，幫男嬰洗澡時，未先試探洗澡水溫度，就把男嬰浸泡熱水，導致重傷害。

蘇姓保母向檢警表示，幫孩子洗澡時翻到背面，男嬰臉撞到洗手台邊緣，臉上有紅點，冰敷10至15分鐘，隔天11時發現有1個指節大的瘀青，「推瘀青」才會會來越大。

蘇辯稱，14日晚上發現男嬰大便，就在洗手台開溫水，再把男嬰抱到洗手台「洗屁股」，剛時水溫正常，但男嬰「突然往後仰」，背部全濕，想順便洗澡，沒關水籠頭就幫男嬰脫衣服，直到自己燙到手才發現「水變很燙」，立刻關水開啟冷水沖。

士林地檢署認為，蘇女涉犯傷害罪嫌及業務過失致重傷害罪，依法提起公訴，並依照兒童及少年福利與權益保障法規定，故意對未滿1歲被害人犯傷害罪，建請法院加重其刑。

士林地檢署偵查大樓。圖／本報資料照片
士林地檢署偵查大樓。圖／本報資料照片
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傷害罪保母復健
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