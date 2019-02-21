斬手行動做假資料 檢察官起訴6警批「騙票」

2019-02-21 17:31 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



內政部警政署去年3月實施「斬手專案」打擊詐欺集團，由於在專案期間拘提詐欺案件提款車手可提升績效功獎，新北市警局傳出有員警偽造假資料請領拘票，導致3名刑案涉案人被不法剝奪行動自由。新北地檢署偵辦此案，認定6名員警涉案，今天分別依偽造文書、盜用公印印章和假借職務上之方法剝奪行動自由等罪起訴。

起訴指出，涉案的員警分別是海山分局海山派出所林姓警員、文聖派出所方姓、蔡姓2名警員、以及偵查隊的魏姓警員，另外2人則是三峽分局偵查隊的賴姓偵查佐、永和分局永和派出的賴姓警員。

涉案的6名員警明知刑事訴訟法規定「司法警察官或司法警察，因調查犯罪嫌疑人犯罪情形及蒐集證據必要，得使用通知書，通知犯罪嫌疑人到場詢問。經合法通知，無正當理由不到場者，得報請檢察官核發拘票」，且規定中還敘明「前項通知書，由司法警察機關主管長官簽名」，但6人均未遵守規定。

檢方指出，涉案的6人分別有製作假的通知書送達日期、盜用公印和未經主官管核章情形，甚至有員警前往嫌疑人住處張貼第一次通知書後，隨即帶著通知書到超商影印，將日期往後修改，藉此請領拘票，導致被拘提的7名刑案涉嫌人當中，有3人被不法剝奪行動自由。