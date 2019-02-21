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婦產醫師加重麻醉劑量性侵移工 專業麻醉師：令人不齒

2019-02-21 17:01聯合報 記者曾健祐╱即時報導

桃園中壢區林姓婦產科醫師趁替1名女移工做引產手術時，加重麻醉劑量趁機性侵得逞，遭檢方依加重強制性交罪嫌起訴；不具名專業麻醉科醫師指出，麻醉時間越長、風險越高，林任意加重劑量，又趁患者昏迷性侵，痛批他有違醫德，置病人醫療風險於不顧，令人不齒。

該醫師表示，林姓婦產科醫師使用的麻醉藥劑（etomidate）靜脈注射液，是一般診所最常使用的麻醉藥物，如果一般50公斤女性，10cc劑量可以深層睡眠5至10分鐘，後來林又再補注射3cc，藥力可再持續約3、4分鐘，但患者得再等15分鐘後才能完全甦醒。

他指出，引產手術在一般診所、大醫院，多採用靜脈注射全身麻醉，前置作業包含清潔、消毒等需花較多時間，但實際手術期約3至5分鐘就能完成，因此注射10cc的劑量，讓患者在短時間內接受較重的刺激，符合正常標準。

但他強調「麻醉時間越長，風險越高」，雖然人體對麻醉藥過敏機率僅十萬分之一，但大部分麻醉意外發生於心跳或呼吸停止，專業麻醉師會根據患者體重計算藥量，不能夠任意添加或撿少，以避免發生危險，他也重批，林姓婦產醫師性侵、任意添加麻醉劑量行為，有違醫德令人無法忍受。

麻醉醫師指出，麻醉時間越長、風險越高。示意圖／ingimage
麻醉醫師指出，麻醉時間越長、風險越高。示意圖／ingimage
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醫師患者手術
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