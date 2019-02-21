「最貴停車場」原明天3拍臨時喊卡 停拍原因曝光

2019-02-21 16:06 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



位於台北市信義計畫區、台北101對面的D3土地有「全台最貴停車場」之稱，因為前幸福人壽董事長鄧文聰掏空公司資產，被法院查封法拍，一、二拍均流標，原訂明天下午進行第三拍，但台北地方法院今天臨時公告停拍，再度引起關注。法院指出，因為司法事務官發現有關係人未經合法送達法拍通知，今天上午公告停拍，目前尚未訂下次拍賣時間。

D3土地位於信義路五段、台北101大樓正對面，面積共1550多坪，台北地方法院指出，因為該筆土地目前租給其他業者做為停車場使用，每月租金45萬元，租賃期間至明年，故依法拍定後不點交，均有記載於拍賣公告中。

近期因地主富創公司指控，法院公告不清楚，註記矛盾，讓底價暴跌58億，疑有圖利特定買家之虞，引起社會關注，但法院已澄清拍賣程序沒有問題，拍賣底價均依法減價，也曾詢問債務人，並未獲得回應。

法院指出，債權人新光銀行2017年8月14日聲請強制執行，法院查封土地，首次鑑價金額為145億餘元，但富創建設公司認為價格太低，再次委請鑑價，但鑑定價格較第一次低，為128億餘元。法院為保障當事人權益，以首次鑑價金額再加成，以160億5800元萬為第一次拍賣底價，創下法拍市場新高，但首拍無人投標。

法院原定於去年3月23日進行二拍程序，並因一拍時有多人詢問土地謄本事宜，事務官在二拍時才加註台北地檢署、高等法院的禁止處分事項，但因富創公司提前聲請事務官迴避，主張停止執行程序，在裁定尚未確定前，法院主動停拍；而聲請迴避案最高法院去年12月駁回確定，台北地院因此重啟拍賣程序。

台北地院認為，停拍後已事隔9個月，不動產行情恐有變動，二拍前發函詢問新光銀行、富創公司，對於拍賣價格的意見，新光銀行同意依法按首拍底價減價20%，而富創公司則未表示意見。法院今年1月25日以128億餘元為二拍底價，但仍流標。