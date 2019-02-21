台幹夫只是調回台灣工作 竟落得妻離子散悽慘下場

2019-02-21 15:54 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市陳姓男子是台商派遣到大陸工作的台幹，他在大陸認識蔡姓女子，兩人相戀後步入禮堂，並在2008年時在台灣登記結婚，兩人婚後在廣東深圳租屋居住，但因陳公司在2016年間結束在大陸的業務，陳無須再派駐大陸，因此調回台灣工作，未料蔡女十分不諒解，未與陳一起搬回台灣。

事後陳要再找蔡女及女兒時，發現二人早已不在該租屋處，陳事後又到大陸尋找蔡女親友，都無法得知二人下落，只好訴請離婚，台中地院一審判定陳與蔡女已處長期分居的事實，婚姻「名存實亡」判兩人准予離婚。

判決書指出，陳姓男子外派至大陸工作時，認識大陸籍蔡姓女子後，在2007年結婚，婚後先住在台灣一陣子後，又在2010年搬到大陸廣東省深圳市租屋居住，兩人育有一女，一家三口和樂過活5年多，因陳公司結束在大陸的業務，無需再外派員工駐地，陳需調回台灣工作，未料蔡女無法體諒，不願與女兒一起隨陳回台。

陳返台後在2016年2月底又前往深圳要找妻兒，未料卻發現妻兒都已搬離租屋處，陳後來不死心，在同年5月間，再度前往大陸，並找蔡女親友詢問二人下落，但親友都不知蔡女與女兒的行蹤，陳在接連的兩年間，又多方查訪，認為蔡女想通後，一定會主動聯繫，未料二年過去，妻兒仍音訊全無，他只好在去年間向台中地方法院訴請離婚。