色婦產醫師手術台性侵移工 注射麻醉10cc不夠再補3cc

2019-02-21 15:43 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園市中壢區林姓婦產科醫師去年4月替1名外籍移工做引產手術，臨時起意又多比平常多注射3cc的麻醉劑，在病床上性侵得逞，因林妻早懷疑先生有小三提前在診間裝設針孔，意外拍下老公惡行；該疑工直到警方通知到案，看影片才驚覺自己遭害，檢方今依加重強制性交起訴林。

檢警調查，林姓醫師（61歲）當天早上11點多替移工做引產手術，按慣例先注射10cc的麻醉藥劑，但林突然性慾大發，竟藉故支開擔任助手的女兒，再趁患者昏迷舔她下體、性侵得逞，因過程延誤到手術時間，他就再補注射3cc的麻醉藥，繼續替移工完成引產手術。

而林妻早就懷疑老公有小三，經過多方觀察、推測後，事前就在該診間安裝針孔攝影機，事後看畫面才發現先生亂來的行為，最後連同證據交付檢警告發；警方根據病例資料找到這名移工，通知她到案並提示影片時，她這才驚覺手術時遭性侵，對林提告後也請求附帶民事求償。