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色婦產醫師手術台性侵移工 注射麻醉10cc不夠再補3cc

2019-02-21 15:43聯合報 記者曾健祐╱即時報導

桃園市中壢區林姓婦產科醫師去年4月替1名外籍移工做引產手術，臨時起意又多比平常多注射3cc的麻醉劑，在病床上性侵得逞，因林妻早懷疑先生有小三提前在診間裝設針孔，意外拍下老公惡行；該疑工直到警方通知到案，看影片才驚覺自己遭害，檢方今依加重強制性交起訴林。

檢警調查，林姓醫師（61歲）當天早上11點多替移工做引產手術，按慣例先注射10cc的麻醉藥劑，但林突然性慾大發，竟藉故支開擔任助手的女兒，再趁患者昏迷舔她下體、性侵得逞，因過程延誤到手術時間，他就再補注射3cc的麻醉藥，繼續替移工完成引產手術。

而林妻早就懷疑老公有小三，經過多方觀察、推測後，事前就在該診間安裝針孔攝影機，事後看畫面才發現先生亂來的行為，最後連同證據交付檢警告發；警方根據病例資料找到這名移工，通知她到案並提示影片時，她這才驚覺手術時遭性侵，對林提告後也請求附帶民事求償。

檢方訊時，由於影片清楚拍下林作案過程，他也坦承不諱，但否認有對其他女子性侵，檢方偵結依加重強制性交罪嫌起訴他，未來若法院判有罪，林恐將面臨7年以上有期徒刑；檢方指出，目前無證據顯示有其他被害人，但仍會深入調查釐清。

林姓婦產科診所去年10月已經歇業。記者鄭國樑／攝影
林姓婦產科診所去年10月已經歇業。記者鄭國樑／攝影
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手術性侵移工
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