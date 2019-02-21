醫界醜聞！前醫管會執行長黃焜璋收賄得關15年

2019-02-21 15:38 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



前衛生署（現為衛生福利部）醫管會前執行長黃焜璋等人收賄，由廠商訂規格，讓署醫採購案被廠商牽著鼻子走，十餘億元進了廠商口袋，一審時黃被依不違背職務收賄罪重判20年徒刑，二審改判黃15年、褫奪公權5年、犯罪所得250萬元沒收，最高法院今天駁回上訴，全案定讞。

黃焜璋原為衛生署技監，2008年起兼任醫院管理委員會執行長，負責綜理衛生署所屬醫院所有事務，對醫院營運、醫療藥品基金預、決算編列及執行具有核定權限。

判決指出，黃焜璋2009年於桃園醫院辦理「健康檢查中心委託經營案」時，收受廠商賄賂100萬元，2010年台北醫院辦理「全自動生化分析儀」收受50萬元賄賂，同年基隆醫院辦理「心血管攝影Ｘ光機等儀器設備合作案」收受50萬元賄賂，二審分別判9年、8年、9年徒刑，應執行15年徒刑，褫奪公權5年。

桃園醫院2005年依據促進民間參與公共建設法與京鑽公司簽立「健康檢查中心委託經營案」，因曾鑽負責人曾憲群擔心2009年11月到期前無法順利續約，透過創世達公司負責人郭秀東向黃焜璋行賄100萬元，要求黃以醫管會執行長管理、督導衛生署所屬醫院事務職權，請桃園醫院不要以平均分數作為續約標準，使京鑽公司得以順利通過續約。

黃焜璋在獲悉署醫標案後，將採購訊息透露給廠商，再協助廠商打通署醫，對於署醫的採購案，先請廠商做市場行情調查、成本效益分析和訂定規格，交由署醫做為辦理招標規格的依據，這些規格一公告，其他廠商就打退堂鼓。

另外，前署立基隆醫院心臟科主任林繼敏2010年辦理「心血管攝影Ｘ光機等儀器設備合作案」，收受25萬元賄賂；又辦理「2Ｄ超音波掃描儀」採購案，收受20萬元賄賂，判刑14年徒刑定讞。