東森購物台播醫療廣告挨罰 提告指市府「媒體警察」

2019-02-21 15:36 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



東森購物台因前年刊播高雄一間生技科技公司的電波拉皮廣告，涉及暗示或影射醫療業務詞句，遭新北府衛生局認定違反醫療法，裁罰5萬元。東森得意購公司不服提告抗罰，稱僅是媒介平台並無審查廣告內容合法性義務，且行政機關豈非變「媒體警察」大開言論自由倒車，但台北高等行政法院認為裁罰有理，判東森敗訴確定。

判決指出，高雄市政府衛生局查獲達人生計科技公司（非醫療機構），於2017年6月19日凌晨3點19分至4點2分許，在東森購物台刊播「瑞士皇家立提膠原電波回春專案」醫療廣告，內容述及「3大正雷射課程共6堂（1）光鮮嫩白粉餅雷射（2）柔膚緊緻飛梭雷射（3）亮白淡斑淨膚雷射」等。

衛生局認定廣告內容涉及暗示或影射醫療業務詞句，已違反醫療法規定，裁罰達人生計15萬元，並發函給新北市政府衛生局，經認定東森與達人公司的行為，屬故意共同實施違反行政法上義務，裁罰東森5萬元。

東森得意購公司不服提告，主張身為媒體業者僅單純接受委託刊播廣告，是「媒介」而不是「內容提供者」，兩者間性質及責任本質非盡相同，衛生局曲解法律規範的行為主體，混淆傳播媒介與廣告事業主為一體，違反憲法保障「廣電自由」精神。

此外，媒體非醫療機構，沒專業能力也無審查廣告合法性義務，因此沒違法故意；且若要求媒體為言論共同負責，豈不啻逼迫媒體進行事前審查義務？恐將造成傳媒自我設限之弊。

新北市政府辯稱，醫療機構者名稱多有特定用語，達人生計公司與一般社會通念與「醫院、診所」差別很大，明顯非醫療機構，且廣告療程「電波雷射」明顯是醫療行為，均屬公知事實毋庸待舉證。

該廣告是由東森所製作，原本就知悉屬醫療廣告及委託刊播的業者非醫療機構，且東森並非首次被罰，說主觀上不知行為將違反行政法上義務，所言顯是虛妄。

新北地院行政訴訟庭指出，醫療法限制醫療廣告者資格，立法目的在於「避免沒醫療專業知識的民眾誤信資訊，因而從事治療、損害生命身體健康」，媒體也應受醫療法規範，才能達保障公共利益。大法官解釋也說，針對與國民健康有重大關係的商業廣告，基於維護公共利益，自應受較嚴格規範，因此不採東森這部分論點。

市府裁處的原處分已屬法定最低罰鍰5萬元，判東森敗訴。經上訴，北高行認原審判決並無理由不備、違背論理、經驗法則等違法，駁回上訴，全案確定。