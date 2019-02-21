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好奇撫弄生殖器 男童遭姑丈水管鞭打下體

2019-02-21 14:32聯合報 記者王宏舜╱即時報導

前年一名未滿6歲的男童因好奇撫摸生殖器，遭洪姓姑丈拿水管鞭打下體，男童的左大腿、陰莖瘀青，包皮還形成水泡，士林地院依成年人故意對兒童犯傷害罪判他3月徒刑；檢方認為量刑過輕，提上訴。高等法院認為從傷勢來看可見洪下手之猛，也造成幼小心靈明顯創傷，判3月實在太輕，改處8月徒刑，緩刑4年，緩刑期間付保護管束，並禁止洪再施暴。

洪妻的弟弟、男童生父因案入監服刑，生母離婚後不知去向，男童自幼就由姑姑領養，他喊姑姑為「媽媽」、姑丈「爸爸」。

2017年4月9日，洪妻幫姪子洗澡，發現他傷勢嚴重，不僅左大腿瘀血，連陰莖都紅腫，趕緊將姪子送醫，醫師發現新、舊傷夾雜，通報社工。洪妻迥護丈夫，聲稱是她用水管打姪子屁股，但檢察官尋求兒童青少年司法精神醫學鑑定，採信男童說法「尿尿地方的傷是爸爸（洪）打的」。

士林地院審理時，洪表示計畫申請赴美簽證，需檢附無相關重大犯罪紀錄的刑事紀錄證明(俗稱良民證)，請求宣告拘役之刑，但法官認為男童已有急性創傷壓力反應，並認為犯後的不利結果、生活不便應由加害人忍受，判他3月徒刑。

高院認為，男童左大腿瘀血7x4公分、瘀青7x3公分；陰莖瘀血2x1、4x2公分；包皮形成0.5x0.2公分的水泡，傷勢不輕。高院認為孩子年齡還小，還處在身心發展階段，卻遭水管抽打生殖器，恐影響日後身心、人格發展，考量洪坦承犯行、態度尚佳，改判8月徒刑，並暫不執行。

男童被姑丈用水管痛毆生殖器，他左大腿瘀血7x4公分、瘀青7x3公分；陰莖瘀血2x...
男童被姑丈用水管痛毆生殖器，他左大腿瘀血7x4公分、瘀青7x3公分；陰莖瘀血2x1、4x2公分；包皮形成0.5x0.2公分的水泡。圖/ingimage
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