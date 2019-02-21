黃偉哲前助理惡意倒會 受害人串聯提告

2019-02-21 14:30 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南市長黃偉哲擔任立委任內的許姓助理，被控招攬民間互動會，涉嫌以冒標方式惡意倒會 ，捲款89萬多元後，不見蹤影，會腳黃文傑串聯7名被害人，今天中午前往台南地檢署按鈴申告，許涉詐欺等罪，呼籲許出面處理。

市長黃偉哲表示，許是他選舉時義工，不是其前助理，兩人有借貸關係，許迄今避不見面、找不到人，希望他能出面解決債務問題，也希望許能夠妥善處理與其他債權人的問題。

黃文傑說，許曾是黃偉哲立委任內的助理，兩人在黃偉哲佳里區服務處認識。自2014年起，他參加許招攬的互助會，每會金額5000元，每會約25人，會腳多在服務處出入，再加上許是黃的助理，互助會運作正常，所以許多人一直跟會，且不僅一會，直到上個月出現異狀。

黃文傑表示，他參加許招攬的每月10日、25日兩個互助會，上月25日，許突然不見蹤影，會腳互通訊息，這才發現許涉冒標互助會，甚至故意製作A、B版的互助會清單，掩人耳目。消息傳開之後，不少跟他投訴，迄今得知受害者約7人，總損失金額89萬多元。

會腳吳姓男子說，許不僅惡意倒會，甚至在外頭積欠大批債務，他個人就被積欠80多萬元，傳聞市長黃偉哲也遭積欠數十萬元。還有阿嬤說，子女給的孝親費被倒了10多萬，很心疼。