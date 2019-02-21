小偷堅稱「電瓶撿來的」 失主留的文字密碼露餡

2019-02-21 14:28 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



高雄市湖內區謝姓男子曾有多次竊盜紀錄，警方發現謝男機車踏板放置的電瓶十分可疑，謝男辯稱電瓶是路邊撿來，不過警方追查發現，電瓶上有著用立可白書寫的數字與文字，極可能是紀錄更換日期與公司，這些特殊記號成為破案關鍵，警方因此循線找到失主，將謝男以竊盜罪送辦。

警方指出，40歲謝姓男子是轄區內的頭痛份子，常偷竊鄰居物品，日前湖內所兩名員警在信義路巡邏，兩人發現謝男的機車腳踏板上放著一個貨車電瓶，還攜帶棉質手套、鉗子及板手等工具。在警方追問下，謝男堅稱電瓶是在路邊撿來，正準備要送去回收廠變賣。

員警細心觀察電瓶，在瓶身上發現一些白色字樣，上頭寫著「104.3.9」與「某某企業社」。警方解讀發現，一般人為紀錄電瓶使用年限，會寫上更換日期，至於某企業社則應該是公司名稱，據此線索找出電瓶失主。車主說，這個電瓶是來自一輛停放在空地的小貨車，準備報廢沒有使用，所以沒注意電瓶被偷。