女子糾友逛瑞豐夜市 竟連偷3間彩券攤

2019-02-21 14:20 聯合報 記者 聯合報 記者 張媛榆 ╱即時報導



高雄市汪姓女子與陳姓友人前天相約到左營區逛瑞豐夜市，兩人竟臨時起意偷彩券，連偷兩間共兌換新台幣4900元，兩人分贓後，汪女竟還不滿足，獨自回到夜市想偷第三間，沒想到卻失手當場被攤商發現報警，警詢後將汪女依竊盜罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，陳女則函送偵辦。

左營警分局指出，汪女（28歲）及陳女（24歲）前天相約到左營逛瑞豐夜市，兩人9點多先到第一家彩券攤購買刮刮樂並有付錢，後來汪女趁攤商未注意，竊取彩券並放入背包，陳女看到未制止還幫忙把風。

兩人10點多到了第二家彩券攤故技重施，一開始先付錢購買彩券，隨後由汪女行竊、陳女把風，最後兩人將在二家攤商偷來的彩券拿至鼓山區南屏路彩券行將刮中獎的彩券兌換成現金，共兌得新台幣4900元，汪女分得新台幣2,600元，陳女分得新台幣2,300元。

汪女及陳女分贓完後即解散，但汪女11點多再度返回瑞豐夜市，並到第三家攤商偷彩券，這次卻失手當場被攤商發現報警，左營警分局新莊所獲報後到場，並在汪女背包內查獲偷來的彩券，共200元面額10張、100元面額20張及500元面額5張，價值共6500元。